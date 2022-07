Ventajas de la inversión inmobiliaria con criptomonedas, por Coin Real Estate Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 18:01 h (CET)

Las criptomonedas aportan instantaneidad, seguridad y facilidad a la hora de realizar transferencias y pagos. Por este motivo, a nivel mundial, cada vez más operaciones de compraventa se realizan a través de estas monedas digitales. También para el sector de crypto real estate.

El mercado inmobiliario no es la excepción. En la actualidad, existen diversos portales inmobiliarios con la opción de hacer transacciones con criptomonedas. Uno de ellos es Coin Real Estate, donde es posible usar Bitcoin, Ethereum y USDT para la inversión inmobiliaria en los Emiratos Árabes Unidos.

Ventajas de la inversión inmobiliaria con criptomonedas La particularidad del sistema de criptomonedas es que funciona a través de la tecnología de bloque de cadenas, mejor conocida como blockchain. Esta permite registrar todas las transacciones que son hechas con una moneda digital.

Uno de los principales beneficios que ofrecen las criptomonedas a la hora de realizar una inversión inmobiliaria es la seguridad que garantiza al ejecutar las transacciones. Esto se debe a que la cadena de bloques evita la falsificación y duplicación, gracias a los más avanzados sistemas de criptografía.

Por otro lado, al hacer negocios en el mercado inmobiliario con criptomonedas, la inversión será anónima. Los compradores pueden realizar las transacciones sin revelar datos sobre su identidad, historial crediticio, hábitos de gasto o número de teléfono. Además, a diferencia de las monedas convencionales, las criptomonedas no están bajo control ni regulación de ningún banco central. Por tanto, la cantidad transferida es enteramente de quien recibe el pago y ni las entidades bancarias ni el gobierno pueden intervenir en las cuentas ni congelarlas.

Otra ventaja es que las criptomonedas son un medio de pago económico y accesible, ya que las comisiones voluntarias son de menos de tres céntimos. Asimismo, pueden ser empleadas en cualquier operación nacional o internacional.

Adquirir propiedades en los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Coin Real Estate Coin Real Estate representa una solución innovadora para la adquisición de bienes inmobiliarios, pagando con criptomonedas. Su objetivo principal es transformar las transacciones inmobiliarias a través del uso de la tecnología y la creación de un proceso fluido.

Ingresando al portal inmobiliario es posible observar una gran variedad de propiedades en venta en Dubái. Los inversores no están en la obligación de estar físicamente presentes en los Emiratos Árabes Unidos para completar las transacciones. En cambio, la firma Coin Real Estate se hace cargo de todo el proceso de manera remota. En lo que respecta a los pagos, estos pueden ser realizados por medio de Bitcoin, Ethereum y/o USDT.

Coin Real Estate pretende colocar las monedas digitales al frente de las transacciones inmobiliarias, a fin de que los procesos de compraventa sean más eficientes, seguros y transparentes.



