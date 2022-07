Editorial Quadrivium apuesta por la literatura como elemento de profunda transformación social

Según distintos catedráticos, la lectura es un hábito transformador que alienta la curiosidad en las personas. Es también una acción liberadora que contribuye al bienestar emocional y a la salud mental de los lectores. En este sentido, la editorial Quadrivium entiende que debe haber una profunda relación entre literatura y transformación social.

De hecho, esta editorial considera que el libro es un elemento que posee (o debiera poseer) un vínculo entre lo escrito y el lector. Es esta una de las razones por las que la obra literaria es un elemento de valor exponencial para la cultura. Dentro de esta concepción, el escritor es un agente que tiene gran compromiso y responsabilidad con la sociedad. Pero, tampoco hay que olvidarse del lector, que es la otra pieza fundamental, ya que sin lector, principalmente si se trata de un lector crítico, no hay debate ni reflexión. Es este vínculo el que provoca la transformación social y, con ella, todo tipo de avance. Lamentablemente, piensa Quadrivium, no toda la literatura publicada cuenta con estas propiedades. Ciertamente, hay un empuje a la escritura, que está facilitado por una concepción de la editorial como negocio, aunque sí que lo es, pero también es un agente que garantiza que el texto editado cumple con esa función. En la actualidad, según Quadrivium, las editoriales debieran preocuparse tanto o más por el lector que por una producción desenfrenada de obras literarias.

Hoy en día, existe un amplio mercado de literatura de consumo, un frenesí por la producción y la venta, con pocas exigencias al autor, más preocupado por la cantidad que por la calidad. Además, el método de autoedición está arrojando a la sociedad una cantidad de obras de escaso o nulo valor que a lo único que colaboran es a la saturación del mercado. Modelo este que viene facilitado en gran medida por el desarrollo de la impresión digital, que busca simplemente producción, sin tener en cuenta el contenido ni el efecto que puede tener la obra.

La obra de José Ángel Ordiz en la editorial Quadrivium José Ángel Ordiz es uno de los autores brillantes, cuyas obras son una reflexión profunda del sujeto posmoderno. Tal puede ser, por ejemplo, su novela Sal dulce, un texto impecable, preciso y excelente. Se trata de una obra imprescindible para quienes están atentos a las nuevas tendencias literarias. De riguroso estilo y preciso en la exposición de las ideas, denso en conceptos, complejo en la trama y rico en recursos expresivos. Todos los ingredientes para no dejar indiferente al lector siquiera mínimamente exigente. En este texto y en otros, Ordiz se constata un movimiento de huida de lugares comunes y de la vacuidad o nulidad de conceptos. Sal dulce no es una tragicomedia, tampoco se abraza a las corrientes existencialistas en las que tanto abundaron destacados autores del siglo pasado, más bien presenta un sujeto que se expresa y existe en el acto de buscar: “siempre es más importante lo que no tenemos que lo que nos falta”, porque, como dice Balmaseda, personaje de esta novela, “lo que tengo es lo que me falta”. La felicidad es, quizás, el punto de fuga. Este autor quizás deba inscribirse en lo que se llama “la literatura de la diferencia”, como Antonio Enrique y Fernando de Villena, entre otros. Esta novela fue seleccionada entre las 10 finalistas del LIX Premio Planeta.

Otra de las obras del mismo autor publicada por Quadrivium es En aquel tiempo, que a su vez fue finalista en el XXVII Premio Principado de Asturias-Fundación Dolores Medio. Aquí, el personaje central es Antonio, un banquero que está a punto de entregar el testigo de la historia a su nieto que está por nacer. Se trata de una reflexión sobre el paso del tiempo a partir de un personaje que comienza su descenso hacia el ocaso de la vida.

En aquel tiempo es una obra de gran precisión y elegancia, que bien podemos considerar como una crónica de los últimos 80 años de historia en España. Temas como la contienda nacional y los debates políticos e ideológicos en la época de la posguerra son integrados en una composición que abunda en los entresijos de las pasiones y los deseos del hombre.

Una editorial que alienta la relación entre literatura y transformación social A partir de la publicación de estas y otras obras, la editorial Quadrivium busca reforzar la relación entre literatura y transformación social, que es un valor que esta empresa asume como un compromiso con la sociedad, revalorizando la importancia troncal del público lector, que es quien sostiene al escritor, y no a la inversa, de cara a los lectores que compran sus libros.