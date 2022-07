Los alojamientos en Peñíscola y la Costa Azahar cuelgan el cartel de completo, así lo confirma Orange Costa Comunicae

martes, 26 de julio de 2022, 08:01 h (CET) La Costa Azahar se dispone a colgar el cartel de "completo" ante las previsiones registradas en los alojamientos en Peñíscola y otras poblaciones colindantes, así lo augura Orange Costa. La mayor parte de los turistas proceden de otros lugares de España, sobre todo, de la zona de Madrid y la propia Comunidad Valenciana. Entre los visitantes internacionales, los franceses e ingleses destacan en número. La recuperación del turismo es ya una realidad en los alojamientos en Peñíscola

Tras la ocupación turística del 80% con la que se cerró el pasado mes de junio, el de agosto promete superar este porcentaje. Así se muestra en un informe realizado por la Diputación de Castellón Sus conclusiones revelan que se alcanzarán niveles similares a los del verano de 2019, pese a estar viviendo la séptima ola de la Covid.

El primer verano sin restricciones debidas a la pandemia presenta unas cifras esperanzadoras. A las reservas ya efectuadas, hay que añadir las de última hora, como señala Virginia Martí, diputada de Turismo. La ocupación será, por lo tanto, aún mayor. "Confiamos en que el sector pueda dar nuevos pasos para crecer tras estos dos años de pandemia", manifiesta Martí. Un claro ejemplo de la recuperación turística y de las reservas completas es Orange Costa.

Esta empresa, especializada en el alquiler de apartamentos vacacionales en la Costa de Castellón, suma más de medio siglo de experiencia. Sus apartamentos en Peñíscola se han convertido en un referente. No en vano, sus alojamientos son los favoritos de los visitantes en cada temporada estival. Las comodidades de las que se dotan y su ubicación, próxima a la playa, representan sus mayores ventajas.

Nuevas experiencias gracias a los apartamentos en Costa Azahar de Castellón

Los apartamentos en Costa Azahar de Castellón, como los de Orange Costa, permiten a los turistas vivir nuevas experiencias. No es de extrañar que las reservas se multipliquen este año hasta conseguir niveles prepandémicos. Quienes se hospedan en ellos se sienten como en su propio hogar. Son el lugar en el que descansar tras jornadas repletas de planes llevados a cabo en sus inmediaciones.

Desde excursiones a pueblos cargados de encanto hasta chapuzones en calas de aguas cristalinas, sin olvidar la oportunidad de descubrir la gastronomía local. Los miradores de Alcocebre, los festivales de música de Benicasim y la arquitectura de Peñíscola son otros de los atractivos de esta zona costera. Las opciones turísticas son múltiples y variadas.

Aquellos que visiten este litoral, tanto en verano como el resto del año, disfrutarán de una estancia verdaderamentememorable. Si eligen este destino para sus próximas vacaciones, tendrán ocasión de comprobarlo de primera mano.

Orange Costa asesora a los turistas sobre alojamientos en Peñíscola, Alcocebre y Benicasim. El bienestar y la satisfacción de sus clientes son las principales prioridades de esta empresa, que permite formalizar reservas directas. Para ello, solamente hay que entrar en su página web y realizar la elección que se desee entre su amplia oferta de alojamientos. El éxito de una escapada veraniega está a un golpe de clic.

