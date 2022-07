¿Cómo encontrar pisos en Basauri y en otras zonas del País Vasco de forma fácil? Piso On Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La transformación digital es un proceso que aún está en marcha, pero que ya ha producido cambios muy profundos en toda la economía. En particular, el sector inmobiliario se caracteriza por su dinamismo y por la rápida adopción de las nuevas innovaciones que se producen de la mano del avance tecnológico.

En este sentido, hoy en día existen nuevas maneras de ofrecer, visitar, comprar, vender o alquilar cualquier tipo de propiedad.

En este contexto, la empresa Piso On ha decidido lanzar al mercado una aplicación propia que permite a sus clientes experimentar un proceso de compra más cómodo y ágil. De este modo es posible acceder a pisos Basauri, Amorebieta, Éibar o Durango a través de cualquier dispositivo móvil. Las funciones de la app incluyen distintas gestiones inmobiliarias que, además, suponen la suma de puntos y la obtención de distintos beneficios y bonificaciones.

Los pisos con 3 dormitorios son los más buscados en Basauri En el mercado inmobiliario, los pisos con 3 dormitorios son los más buscados por los compradores porque ofrecen espacios para los distintos miembros de la familia y también disponen de lugar para destinar a otras actividades o usos. A través de la aplicación de Piso On es posible configurar rápidamente los filtros para encontrar este tipo de viviendas y realizar una comparación.

Actualmente, esta inmobiliaria cuenta con más de una decena de pisos Basauri con estas características, que van desde 80.000 € hasta 289.000 €. Estas unidades están ubicadas en distintas zonas como Los Burros, Ayuntamiento, Basozelai, Estación, Kalero y San Miguel. Por medio de la app creada por esta empresa es posible visualizar fotografías y aplicar distintos filtros para realizar una selección.

Además de comparar precios, superficies y otras características, también es posible ponerse en contacto con el vendedor y hacer preguntas para despejar cualquier tipo de duda. Piso On comercializa propiedades tanto de obra nueva como de segunda mano y cuenta con asesores que complementan las funciones de la aplicación brindando un servicio profesional que se basa en un amplio conocimiento del mercado inmobiliario.

La aplicación de Piso On ofrece recompensas en negocios adheridos de la zona Además de ser una herramienta útil para agilizar las operaciones inmobiliarias, la app de Piso On tiene un programa de recompensas para sus clientes. Al concretar operaciones o llevar a cabo trámites, a través de esta plataforma, los usuarios suman puntos. Esto también se puede conseguir recomendando la aplicación a otros clientes. Después, los puntos suponen distintos beneficios en comercios adheridos en esta región de España.

La nueva plataforma que Piso On ofrece a sus clientes permite comprar pisos Basauri, y en otras ciudades del País Vasco, de una forma ágil y acorde a la era digital. En esta app, además de acceder a diversos beneficios, es posible encontrar distintas herramientas para organizar la información y tomar una mejor decisión.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿En qué consiste la cláusula suelo?, por Prestige Asociados Los exitosos tratamientos de implantes del Dr. Llistosella ManyContacts, la nueva herramienta WhatsApp multiusuario para empresas Madrid Audio instala localizadores GPS para el coche Miss Tipsi proporciona software para TPV táctil en hostelería