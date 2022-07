Las ventajas de aprender idiomas con profesor en academia de idiomas vs. plataformas offline

En internet se pueden encontrar cientos de aplicaciones webs y herramientas de software para aprender cualquier tipo de idioma, incluido el alemán. Sin embargo, las personas necesitan plantearse si estos programas realmente les ayudarán a avanzar en su aprendizaje.

La razón de ello es que la interacción presencial u online con un profesional da resultados más rápidos y eficientes cuando se trata de aprender un idioma. Por esta razón, la academia de idiomas profesional llamada Academia Hamburg ofrece a los estudiantes cursos presenciales y en línea para aprender alemán con profesores expertos en el área.

Aprender idiomas con profesores vs. plataformas offline En la actualidad, es una moda suscribirse a plataformas para aprender idiomas, especialmente en aquellas de uso gratuito que solo cuentan con una cantidad de ejercicios limitados. El problema con esto es que este tipo de plataformas no son tan eficaces cuando se busca dominar con excelencia un idioma como el alemán. La razón de ello es que no existe una interacción con un nativo o profesor que de forma constante indique al estudiante qué errores está cometiendo al hablar. Además, cuando las personas solo realizan ejercicios, pero no practican una conversación fluida con expertos en el idioma, limitan su avance en el mismo. Un ejemplo claro de ello es que para aprender a hablar de forma natural y evitar traducir en la mente se necesita tener este tipo de conversaciones con frecuencia. La academia de idiomas de alemán, Academia Hamburg explica que practicar en vivo o de forma presencial con profesores también es ideal para aprender a mover labios y lengua de forma adecuada, aclarar dudas de gramática, etc.

Aprender alemán con los profesores de Academia Hamburg Academia Hamburg ofrece a niños, jóvenes y adultos la posibilidad de aprender alemán de forma presencial u online con clases individuales, para grupos reducidos e intensivos. Los profesores a cargo de las clases tienen mucho conocimiento del idioma y siempre están disponibles para aclarar conceptos, dudas y presentar soluciones eficaces a sus alumnos. Además de esto, a diferencia de las plataformas offline, esta academia de idiomas promueve un estudio del alemán dinámico, interactivo, personalizado y progresivo. Esto último es un punto clave de la empresa, ya que cuenta con cursos para todos los niveles del idioma. Por otra parte, los profesores de Academia Hamburg se aseguran de enseñar a sus estudiantes sobre la cultura, costumbres, frases comunes y otros hábitos de los alemanes. Como punto extra, la academia dispone de formaciones a medida para cada estudiante inscrito, algo que no puede ser obtenido por la mayoría de las apps gratuitas y de pago.

Academia Hamburg invita a las personas a analizar el ahorro de tiempo y dinero que pueden obtener si sustituyen sus estudios de alemán por clases en vivo o presenciales con profesores expertos en el idioma. A su vez, esta academia de idiomas ofrece a dichas personas una multitud de beneficios y precios accesibles para cada uno de sus cursos y formaciones personalizadas.