Best House, uno de los líderes en implantación tecnológica del mercado

El Grupo Best anunció recientemente que su red de franquicias cuenta con la mayor implantación tecnológica del mercado, orientada a la optimización de sus servicios. La firma asegura que esta apuesta por la innovación será beneficiosa para su modelo de franquicia inmobiliaria y para los miles de clientes a los que ofrecen sus servicios.

Best es un conglomerado del sector inmobiliario que agrupa a las empresas Best House, Best Credit y Best Services. Ha basado su política de expansión en un modelo de franquicia inmobiliaria revolucionario por sus condiciones para los socios, lo que la ha posicionado como una de las empresas de referencia del sector.

La apuesta por la tecnología puntera El uso de la tecnología ha inundado todos los aspectos de la vida de las personas y de sus empresas. Debido a esta importancia, los dirigentes del Grupo Best destacan que los emprendedores que adquieran una franquicia de cualquiera de sus marcas estarán un paso adelante en lo que refiere a informática e internet. Sostienen que, en un mundo hiperconectado, esto representa para ellos una ventaja competitiva crucial.

La implantación tecnológica en las franquicias de Best Services, Best House y Best Credit se concreta en elementos como su avanzado Customer Relationship Management (CRM). Esta herramienta permite a los franquiciados trabajar desde cualquier sitio y con distintos dispositivos móviles que se puedan conectar a internet. Es decir, que podrán interactuar con su plataforma desde un móvil, una tableta o un ordenador portátil.

El mismo CRM permite al franquiciado el envío de sus propiedades a la web corporativa o intercambiar e-mails con dueños de los inmuebles. Además, podrá automatizar el envío de información sobre opciones a los clientes y programar la estrategia de marketing digital. En relación con este último punto, cada socio podrá publicar los inmuebles de su cartera en más de 1.000 portales de todo el mundo de manera gratuita.

El marketing de redes sociales Sobre el tema de las redes sociales, el Grupo Best informó que estas tienen una importancia capital en su nuevo esquema de implantación tecnológica. La plataforma permitirá de manera simultánea compartir las propiedades disponibles en distintas redes sociales al mismo tiempo. También automatiza invitaciones periódicas a clientes actuales y potenciales para unirse a las distintas redes sociales, como Facebook o Instagram.

En el marco de estas campañas de Social Media Marketing (SMM), la plataforma recopila los contactos profesionales de interés en la red corporativa LinkedIn; gestiona la publicación de propiedades en YouTube y configura y diseña la publicidad en las redes. Todo ello enfocado en llegar a una mayor cantidad de clientes actuales y potenciales.

El Grupo Best afirma que su innovadora implantación tecnológica ha incluido también una poderosa interfaz de interconectividad entre las oficinas. De esta manera, podrán intercambiar información sobre propiedades y clientes para optimizar sus resultados y tener un mayor conocimiento del mercado.