Durante los últimos años, el glaucoma se ha posicionado entre las principales enfermedades causantes de ceguera en el mundo occidental.

Las razones son varias, pero una de las más importantes es que se trata de una enfermedad que no presenta síntomas en su etapa inicial, de forma que quienes la padecen tienden a notarla en su fase avanzada. Uno de los objetivos del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus es favorecer un diagnóstico temprano del glaucoma para tratarlo de forma precoz.

El glaucoma puede frenarse si se detecta a tiempo El glaucoma es la segunda causa de ceguera en occidente y ha arrebatado la visión a un incontable número de personas. Se trata de una enfermedad ocular que se produce cuando el nervio óptico sufre daños. Aunque los oftalmólogos siguen descubriendo nuevas causas, se sabe que fundamentalmente se debe al aumento de la presión intraocular.

La lesión en el nervio crea progresivamente puntos ciegos que aparecen en el campo visual, terminando con la ceguera total e irreversible de uno o ambos ojos, aún con tratamiento, en un periodo de tiempo promedio de 20 años, si no se atiende con anticipación. Por esta razón, es crucial obtener un diagnóstico en una fase temprana para prevenir la ceguera a causa del glaucoma.

Asimismo, cabe destacar que lo que suele desencadenar el glaucoma es la incapacidad del ojo para drenar adecuadamente el fluido intraocular. Este, al acumularse, aumenta la presión dentro del ojo, causando progresivamente una lesión en el nervio óptico.

Factores de riesgo, síntomas comunes y prevención Aunque el glaucoma puede presentarse a cualquier edad y en cualquier persona, hay factores que aumentan el riesgo. Por ejemplo, en personas mayores de 60 años o con antecedentes familiares, con hipertensión arterial, miopía, diabetes, ingesta de ansiolíticos, antidepresivos o fármacos similares.

Además, se sabe que es más común en personas afrodescendientes o de origen hispano. Aunque en la gran mayoría de los casos el glaucoma es asintomático, en otros casos puede presentarse con síntomas tales como dolor de cabeza, pérdida de visión en la zona periférica del campo visual o pérdida de la visión central. Solo en algunos casos, que corresponden al 1 % aproximadamente, el paciente sufre dolor agudo.

Ante todo esto, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus recomienda hacerse una evaluación oftalmológica con regularidad, especialmente en casos con antecedentes familiares de glaucoma. Detectar la enfermedad en una fase temprana será sumamente beneficioso para el paciente, pudiendo retrasar la aparición de la ceguera o incluso prevenirla.

El Servicio de Oftalmología está disponible para quienes requieran una evaluación visual por parte de profesionales experimentados, quienes garantizan un análisis completo y multidisciplinar, apoyándose también en otras especialidades hospitalarias igualmente importantes para su detección y control.



