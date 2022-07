La importancia de vender una vivienda en exclusiva, por Ciento Once Real Estate Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:14 h (CET)

Vender una vivienda es una decisión trascendental y nada sencilla en la vida de las personas, por lo que resulta fundamental contar con el asesoramiento necesario para cerrar la operación en el menor tiempo posible y al mejor precio del mercado.

Ante tal aspecto, las personas deben decidir si encargar la venta en exclusiva con un agente inmobiliario o una agencia inmobiliaria o en abierto. Si de la venta de su inmueble se va a ocupar un único agente inmobiliario de principio a fin o varias agencias inmobiliarias.

En ocasiones, las personas no se sienten seguras de dejar la gestión de venta de su inmueble, de su hogar, a un único agente inmobiliario porque temen fundamentalmente que su casa pierda visibilidad si lo gestiona una única agencia y, a su vez, el perder el control del inmueble.

En este sentido, desde Ciento Once Real Estate aclaran algunas de las ventajas que tiene el encargo de venta en exclusiva a un único agente inmobiliario frente a los problemas que se ocasionan cuando la vivienda es comercializada por varias agencias inmobiliarias.

¿Contratar en exclusiva o en abierto? Cuando una persona decide vender su vivienda, puede optar por encargar la venta en exclusiva con un agente o agencia inmobiliaria o en abierto con varias agencias inmobiliarias y, a su vez, decidir la duración del contrato, durante el periodo de tiempo que se va a comercializar la vivienda, siendo lo más habitual de 6 a 12 meses.

Si el encargo se realiza a varias agencias inmobiliarias, en vez de ser una ventaja, como se suele percibir, genera siempre múltiples inconvenientes, frente a la tranquilidad de la venta con exclusividad.

Para poder poner en venta un inmueble, los propietarios deben facilitar toda la documentación del mismo para que sea analizada por el agente inmobiliario y comprobar que todo está correcto. Si se decide contratar con varias agencias inmobiliarias, esa documentación junto con los datos personales de los propietarios está comprometida, puesto que recae en varias manos y puede divulgarse de forma inadecuada, mientras que si se contrata en exclusiva, la custodia de la misma la tiene un único agente o agencia inmobiliaria y esta es responsable de la documentación recibida.

Asimismo, cuando se publicita una vivienda de forma simultánea y con distintos precios a través de varias agencias en los distintos portales inmobiliarios, se está creando una imagen inadecuada de la propiedad, a la vez que cierta desesperación por parte de los propietarios por vender el inmueble, favoreciendo que los potenciales compradores intenten rebajar el precio y, a su vez, las distintas agencias inmobiliarias dejen de lado el conseguir el mejor precio para su cliente por intentar cerrar la venta antes que otra agencia. En cambio, con un encargo de venta en exclusiva, la propiedad será publicitada únicamente por un único agente o agencia inmobiliaria, el cual aplicará todos los recursos posibles para promocionarla al máximo, velando siempre por el interés de su cliente y buscando la mejor oferta, dando una imagen de mayor seriedad y profesionalidad. No obstante, en caso de que otra agencia tuviese un potencial comprador, con un encargo de venta en exclusiva se puede realizar una colaboración entre agencias o agentes, repartiendo entre ambos los honorarios a percibir reflejados en el encargo de venta, no resultando nunca más costoso para el propietario.

Respecto a la seguridad de la vivienda y de su contenido, cuando la misma es visitada por varias agencias, en caso de ocurrir algún desperfecto no hay un claro responsable, no ocurriendo lo mismo cuando las llaves las tiene un único agente o agencia inmobiliaria, sabiendo en todo momento quien ha estado en la vivienda.

Además, cuando una agencia inmobiliaria trabaja con inmuebles que a su vez están siendo comercializados por otras agencias necesita tener muchos inmuebles en cartera, no prestándoles de ese modo la atención que las viviendas necesitan. En Ciento Once Real Estate, se trabaja en exclusiva para sus inmuebles, dado que se comercializan de forma simultánea un número muy reducido de viviendas con el fin de prestar un óptimo servicio, no aceptando encargos de venta de nuevos inmuebles cuando está completo el cupo de viviendas que se pueden atender directamente y al 100 %.

Vender en exclusiva con Ciento Once Real Estate En Ciento Once Real Estate solamente se trabaja con contratos de exclusividad, dado que ofrecer a sus clientes vendedores un servicio con la más alta calidad y una garantía de total satisfacción solamente se puede garantizar de ese modo. Es por ello que vender un activo importante y valioso como es una vivienda a través de un contrato de exclusividad con Ciento OnceReal Estateasegura a los vendedores un resultado rápido y satisfactorio por medio de un trabajo honesto, transparente y profesional.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El glaucoma es la segunda causa de ceguera en Occidente Tulipán Negro, la marca más reconocida de Briseis ¿Cómo funciona la tienda online de videojuegos físicos Wakkap? Resolver una deuda con el banco, con ayuda de Liquidatudeuda.es La importancia de vender una vivienda en exclusiva, por Ciento Once Real Estate