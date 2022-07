Usos del curso de manipulador de alimentos, por Academia Tecnas Emprendedores de Hoy

El curso de manipulador de alimentos es un requisito fundamental y obligatorio para todas aquellas personas que deseen iniciar una carrera dentro del sector de la alimentación y la hostelería. Aun así, hay quienes tienen dudas de cuál es exactamente el uso y la importancia que este curso y su certificado tienen en la actualidad.

Por eso, para aclarar mejor esta o cualquier otro interrogante al respecto, la Academia Tecnas ofrece la información necesaria. Este es un centro de formación oficial que imparte cursos de manipulador de alimentos en modalidad online y proporciona títulos certificados para el ejercicio correcto de profesionales en el mundo de la hostelería.

Importancia del curso de manipulador de alimentos El principal objetivo del curso de manipulador de alimentos consiste en que el estudiante aprenda todos los aspectos fundamentales e importantes relacionados con los alimentos y su manejo. Algunos ejemplos prácticos son la higiene adecuada, cadena de frío, alimentos peligrosos, contaminación de los mismos, intoxicaciones alimentarias, prevención de infecciones alimentarias, recomendaciones en caso de intoxicación, entre otros. Solo conociendo bien todos estos temas, la persona estará capacitada para trabajar en cualquier actividad relacionada con la alimentación y la hostelería.

Finalizado el curso, el estudiante recibe un certificado que valida la formación. De hecho, este es un requisito obligatorio, según el Real Decreto 109/2010 y Reglamento CE 852/2004, ya que, en caso de una intoxicación alimentaria en una empresa, inspección o cualquier otro problema relacionado, si las autoridades sanitarias soliciten este certificado y los implicados no lo tienen, tanto el empleado como la empresa podrían ser sancionados y multados con cuantiosas cantidades de dinero.

Usos del curso de manipulación de alimentos Realizar el curso de manipulador de alimentos capacita al estudiante para dar diferentes usos a su profesión. Teniendo su carnet de manipulador que lo acredita como tal, podrá trabajar no solo en el sector de la hostelería, sino también en, por ejemplo, residencias geriátricas, transporte y distribución de alimentos, comercio minorista, guarderías, industria transformadora de alimentos, comedores escolares, etc. Hay que considerar también que un manipulador de alimentos tiene la opción de aprovechar las ventajas que ahora mismo ofrece el sector hostelero, que actualmente goza de un importante auge en España, y asegura seguir creciendo durante los próximos años. De manera que contar con la certificación, es un paso necesario para beneficiarse de esta oportunidad y adentrarse en el sector.

Academia Tecnas ofrece este curso de forma online y el alumno no paga nada hasta que finalice el curso y desee tener su título oficial válido, no solo en España, sino también en toda la Unión Europea.



