Por qué la voz en off puede llevar una campaña publicitaria al siguiente nivel, con K&J Translations

Cuando una campaña publicitaria no cuenta con el suficiente engagement, probablemente es porque no se ha utilizado el factor infalible para captar a la audiencia. La elección de la voz en offen el vídeo marketing es muy importante, pues de ella depende, en gran medida, la posibilidad de dar a conocer un producto, captar al público objetivo y darle mayor alcance a la marca. En definitiva, crear sonoridad implica un factor extra que toda empresa debería utilizan.

Con esta premisa en mente, K&J Translations explica por qué emplear voice over en la publicidad, puede llevar a una marca al siguiente nivel.

La voz en off en el marketing En la actualidad, a la hora de desarrollar una campaña publicitaria, crear vídeos es una necesidad que tienen todas las marcas. Esto se debe a que la gran mayoría de clientes potenciales pasan mayor tiempo en plataformas y redes sociales con contenidos de vídeos. Por este motivo, utilizar voice over es lo que puede garantizar un buen resultado de cualquier creación audiovisual. Esta práctica se asocia directamente con la locución, ya que se refiere a una narración realizada por un actor fuera de la pantalla.

En líneas generales, se escribe un guion ajustado a la producción visual para que el locutor le dé vida con sus palabras y, de esta manera, consiga conectar con el oyente, quien solo escuchará su voz en el anuncio. En este sentido, es sumamente importante contar con el locutor adecuado, porque la voz ayuda a atraer la atención del cliente y consolidar la marca en el sector.

Si se analizan las estadísticas, el 90 % los profesionales del marketing online, utiliza el vídeo en sus campañas publicitarias, ya que cuenta con diferentes características para crear contenidos; el 83 % afirma que el vídeo ayuda a generar clientes potenciales, y el 99 % que utiliza el vídeo marketing, asegura que lo seguirá haciendo.

Los múltiples beneficios de utilizar voice over Las marcas que usan la voz en off, pueden ver muchas ventajas que impulsan su crecimiento en el mercado: le da una identidad sonora que el cliente puede reconocer en cualquier medio y, además, ayuda a contar mejores historias. La narración es la base de todas las grandes campañas de marketing, puesto queimpulsa la humanización y las conexiones en general, que es el factor principal para generar fidelidad. Con relación a la utilidad, un video con voz en off permite explicar el uso correcto del producto o especificar detalles que las imágenes por sí sola no pueden.

