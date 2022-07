La importancia de dejar el vehículo en buenas manos cuando se viaja desde el aeropuerto de Barcelona Emprendedores de Hoy

Una de las peores situaciones que atraviesan quienes deben viajar es encontrar una plaza de parking aeropuerto de Barcelona, debido al alto coste que representa y la preocupación que existe sobre la seguridad del vehículo.

Por esta razón, la empresa Car and Fly Garage tiene el objetivo de ofrecer a los clientes un servicio de parking externo que garantice tranquilidad y satisfacción, mientras se encuentran fuera de la ciudad o el país. Con un equipo de técnicos con gran experiencia en el sector, el servicio está disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

¿Por qué dejar el vehículo en manos de Car and Fly Garage es una buena opción cuando se viaja desde el aeropuerto de Barcelona? La ventaja del servicio de parking que brinda Car and Fly Garage es que se encuentra a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Barcelona-El Prat, con un sistema de seguridad mediante videovigilancia, activo durante las 24 horas del día. De esta manera, los viajeros evitan el estrés que significa encontrar un lugar en el parking del aeropuerto, sin tener en cuenta los altos precios.

En cuanto al coste, los precios de Car and Fly Garage son realmente competitivos en relación con otras opciones del mercado, además de que cuenta con profesionales que garantizan el máximo cuidado del vehículo.

Por otro lado, los usuarios pueden solicitar servicios extra, como el lavado completo o exterior del coche y el repuesto de líquidos, que incluye el limpiacristales o el agua refrigerante.

¿Cómo funciona el servicio de aparcacoches de Car and Fly Garage? Para reservar una plaza, las personas pueden llevar a cabo el procedimiento desde el formulario online, disponible en el sitio web de la agencia, con un mínimo de 6 horas de antelación a la hora del viaje. Asimismo, se debe notificar 20 minutos antes de llegar a la terminal, para que el responsable de recoger el coche se encuentre en el parking de la salida exprés T1 y T2 a la hora establecida.

Después de recoger las llaves, el experto de Car and Fly Garage se dirige con el coche hacia el parking de la empresa, con el mayor cuidado durante todo el trayecto, hasta finalmente aparcarlo. Mientras que, para la entrega del vehículo, una vez recibida la notificación del arribo, el técnico se desplaza nuevamente hacia la salida exprés T1 y T2 del aeropuerto.

El servicio de parking para usuarios del aeropuerto de Barcelona-El Prat que ofrece Car and Fly Garage permite al cliente mantenerse tranquilo y seguro de que su coche se encuentra en excelentes condiciones. En ese sentido, una de las ventajas es que es posible reservar una plaza de forma sencilla a través del sitio web en tan solo unos minutos.



