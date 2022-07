Barton, Keilley y familia regresan a España Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 17:03 h (CET)

Con la Liga ACB a la vuelta de la esquina; los aficionados al baloncesto, los clubes y los equipos de baloncesto europeos se están preparando para la temporada 2022-23 de este año en España. Bàsquet Girona es un club de baloncesto profesional español de primer nivel de Girona que recientemente anunció a Lubos Barton como su segundo entrenador. La familia Barton está encantada con la noticia y con muchas ganas de volver a España como familia del baloncesto.

Keilley Lee Marques es una mujer consumada con múltiples talentos. Estar casada con el legendario Lubos Barton despertó su interés por el baloncesto, lo que la llevó a Brno Basket. Durante muchos años, España ha sido el hogar de Barton. La familia ha vivido y creado hermosos recuerdos aquí; pero, desde la pandemia, Barton y su familia regresaron a Brno, su ciudad natal en la República Checa.

Barton desarrolló su carrera como entrenador al entrenar al Basket Brno, al equipo nacional sub-18 de la República Checa como entrenador en jefe y al equipo nacional de baloncesto checo como entrenador asistente. Barton entrenó al Basket Brno y también fue director de Next Generation Basket Brno para traer al equipo joven al mejor torneo europeo Adidas Next Generation dos años seguidos.

Lubos Barton anunció su retirada como jugador de baloncesto en 2016. Fue uno de los mejores delanteros europeos de su época. Ganó muchas ligas, torneos y títulos a su nombre. Aíto García Reneses como primer entrenador y Lubos Barton como segundo entrenador serán los faros del Bàsquet Girona. Aíto ha ganado múltiples títulos de la Liga ACB española con el FC Barcelona ​​y Lubos también es campeón de la Liga ACB española en 2009. Su conocimiento y experiencia combinados podrían hacer maravillas para el Bàsquet Girona que, después de los últimos partidos, se abrió camino en la temporada de la Liga ACB 2022-23.

Keilley Lee Marques se convirtió en una comercializadora digital, bloguera de viajes, influyente y empresaria próspera. Ha cubierto varios eventos de alto perfil como la Semana de la Moda en Barcelona, ​​el Festival de Cine de Cannes 2022 y muchos más. La noticia de Lubos Barton como segundo entrenador del Bàsquet Girona generó una ola de alegría entre toda la familia Barton.

Los dos hermosos hijos de Lubos y Keilley están ansiosos por estar de vuelta en España y para presenciar el talento de su marido en la temporada 2022-23 de la Liga ACB. Keilley y los niños están deseando animar a Bàsquet Girona y Lubos Barton en la Liga ACB. La pretemporada de la Liga ACB está prevista para comenzar en agosto y la temporada en octubre.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.