Zeonec se consolida como una de las mejores agencias de marketing en España

El elevado aumento del uso de los medios digitales que se está produciendo en los últimos años ha traído consigo que cada vez más empresas decidan delegar todo lo relacionado con el marketing digital en agencias especializadas. Estas, a su vez, también han proliferado de forma significativa. Por eso, hoy en día, buscar ‘agencia de marketing digital en España’ en el buscador arroja infinidad de opciones, algo que puede resultar realmente abrumador.

Saber cuál escoger y por qué es una decisión sumamente importante. Al fin y al cabo, del buen hacer de la agencia depende que un negocio realmente obtenga resultados satisfactorios en internet que se traduzcan en un aumento en las ventas o en la obtención de nuevos clientes.

Esta decisión resulta más sencilla de tomar si se tiene siempre presente que la agencia debe poder ofrecer una estrategia basada en resultados. De nada sirve que una agencia ofrezca servicios en diversos ámbitos del marketing si no se tienen en cuenta los resultados para poder llegar de verdad a lograr los objetivos.

Zeonec, una referencia en agencia de marketing de España En este contexto, destaca Zeonec que, en tan solo dos años, se ha consolidado como una de las mejores agencias de marketing digital en España gracias a que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ha apostado por la deslocalización y por trabajar el marketing basado en resultados.

“En Zeonec, apostamos por trabajar el marketing digital de forma empírica, basándonos en datos y siempre con cabeza, haciéndolo escalable en el largo plazo. Para ello, realizamos un estudio en profundidad tanto de la empresa en cuestión como del entorno en el que se mueve, lo que nos permite crear una estrategia y unos objetivos realistas. Después la implementamos y, según se van desarrollando las acciones, analizamos constantemente los resultados que ofrece cada una de ellas, adaptando y repensando aquellas que no funcionan. Esto nos permite maximizar resultados”, explica Vicente Ferrando, CEO de Zeonec.

Se trata de una metodología que han aplicado ya en más de 50 empresas de 31 sectores diferentes que han depositado su confianza en la agencia.

¿Qué servicios ofrece Zeonec? Cualquier negocio que desee dar el salto a internet o que quiera mejorar su presencia en el mundo online debe contar con una estrategia de marketing digital basada en datos, pero también integral. Es decir, la estrategia debe tener en cuenta todos los ámbitos que ofrecen los medios digitales y combinarlos de forma adecuada para lograr los objetivos establecidos.

Por eso, Zeonec cuenta con un equipo joven e integrado por expertos en distintas materias, lo que les permite ofrecer diversos servicios de primera calidad:

SEO Hoy en día, no puede haber una estrategia de marketing digital que no tenga en cuenta el posicionamiento SEO, ya que este es fundamental para que un negocio digital sea rentable. El SEO es ese conjunto de acciones y estrategias que harán que una página web aparezca en los primeros resultados de los buscadores cuando los potenciales clientes busquen lo que se ofrece. Teniendo en cuenta que el 92 % de los usuarios no pasan de la primera página de resultados, no es necesario dar mayores explicaciones acerca de la importancia del SEO. Solo hay que saber que en Zeonec ofrecen servicios tanto de SEO local como nacional e internacional, por lo que se puede elegir el que mejor se adapte a las diferentes necesidades.

Auditoría SEO Conscientes de que la gran mayoría de webs no están preparadas para posicionar en Google, analizan las páginas web de sus clientes en busca de aquellos errores que les impiden obtener buenos resultados, aportando después instrucciones para resolver cada uno de los problemas y un plan de mejora no solo de la web, sino de su estrategia de ventas, para poder conseguir eficazmente la atracción de nuevos clientes

Diseño web En Zeonec diseñan páginas web con carácter e identidad, pensadas para generar más ventas gracias a su usabilidad, y lo hacen después de realizar un estudio a conciencia del sector.

Email marketing Es un tipo de estrategia que deben incluir todas las empresas, ya que resulta sumamente económica y efectiva. A través del e-mail marketing,las empresas pueden tener una comunicación directa con sus potenciales clientes (o con aquellos que ya lo son), lo que les permite recoger datos para conocer mejor a esos clientes, reforzar la imagen de marca o aumentar las ventas.

Social media

Hoy en día, una estrategia de marketing digital tampoco se entiende sin la presencia en redes sociales, teniendo en cuenta que la media de uso de estas plataformas por parte de las personas adultas es de dos horas diarias. Pero no vale estar por estar, la presencia en redes debe ser cuidada y debe estar bien pensada. En Zeonec realizan investigaciones y análisis del mercado y de la competencia; la creación de la línea gráfica para que la imagen sea coherente y atraiga a los clientes; la gestión y creación de contenidos; una monitorización constante de las diversas redes sociales, etc.

Social ads

En este servicio se engloban Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook e Instagram Ads,etc. Las estrategias de publicidad en redes sociales ofrecen una segmentación muy concreta, por lo que llegar al público objetivo resulta extremadamente sencillo, lo que sin duda se traduce en resultados.

Marketing de contenidos

Este servicio se basa en la elaboración de contenido para el buyer persona de cada empresa. Es decir, se trata de analizar cuál es el cliente ideal de cada negocio y en crear y difundir contenido pensado en exclusiva para ese cliente ideal.

Linkbuilding

Para que una página web sea enlazada en blogs temáticos de autoridad dentro del sector y en medios digitales, lo que fortalecerá la autoridad del negocio, además de transmitir seguridad, relevancia y credibilidad.

En Zeonec adaptan cada uno de estos servicios a las necesidades y objetivos de cada cliente y, como explica Ferrando, se trabajan teniendo en cuenta siempre los resultados, dando continuidad a aquello que funciona y descartando y repensando lo que no.