Padelmujer, el portal de pádel especializado en mujer para el deporte femenino de moda

lunes, 25 de julio de 2022

Las mujeres a las que les gusta el pádel están de enhorabuena, ya que ha nacido uno de los primeros portales de pádel especializados para la mujer. En padelmujer encontrarán toda la información y consejos sobre el deporte femenino de moda. Entre sus artículos especializados y de gran calidad, se podrá conocer, por ejemplo, cuáles son las mejores zapatillas de pádel para mujer, las mejores palas o ver las mejores ofertas de ropa o complementos.

Y es que el pádel se ha convertido en uno de los deportes más populares. El secreto de su éxito radica en lo divertido que es, requiere menos esfuerzo físico que el tenis y se realizan peloteos más largos debido al pequeño tamaño de la pista. Esto supone más tiempo jugando y menos tiempo recogiendo la pelota. Además, es sencillo de jugar y no requiere una gran técnica, por lo que las jugadoras aprenden relativamente rápido y mejoran a gran velocidad. Pero también destaca por su capacidad de socializar. Es un deporte de equipo, solo se juega en dobles. Tener cuatro personas al mismo tiempo en una pista pequeña acerca a las personas, haciendo que la conversación entre jugadoras sea una parte integral del juego.

A medida que ha crecido el interés en el pádel, también lo ha hecho la gama de palas para mujer. Existe una gran variedad de modelos para elegir, pero las de mujer se diferencian de las de hombre en ciertos aspectos, principalmente en el peso. No obstante, algunas mujeres prefieren jugar con una pala un poco más pesada y algunos hombres con una más ligera. Elegir la adecuada no depende del sexo, sino de muchos factores, principalmente la frecuencia con que se juegue, el estilo de juego y el nivel. Cuando se inicia, es recomendable jugar con una pala ligera y blanda, de forma redondeada, pues son más flexibles y fáciles de manejar. A medida que se avanza en el nivel y se desarrolla un estilo definido de juego, se puede optar por otros modelos en forma de lágrima, si se busca un modo de juego polivalente, o diamante, si se busca potencia. Pero, en definitiva, lo recomendable es utilizar una pala con la que se esté cómodo en la cancha.

Junto con la pala, el calzado es uno de los elementos clave necesarios para jugar al pádel. Acertar en la elección es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que este deporte implica paradas repentinas, muchos giros, algunos bruscos, movimientos y saltos. Si se practica con regularidad, unas zapatillas de pádel de mujer son imprescindibles, pues reducen el riesgo de sufrir una lesión y maximizan el potencial en la cancha. Existen muchos modelos diferentes, por lo que hay que informarse siempre adecuadamente sobre cuáles son los mejores del mercado.



