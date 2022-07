Academia Hamburg asegura que el alemán es pura lógica

Aprender un nuevo idioma puede ser una experiencia difícil para las personas, especialmente si se trata de lenguas como el alemán que están compuestas de palabras muy largas. Sin embargo, este aprendizaje se hace mucho más fácil cuando se cuenta con la ayuda de profesores, investigadores y nativos expertos en dicho idioma.

Este tipo de profesionales se pueden encontrar en Academia Hamburg, una academia de alemán que trabaja con una metodología basada en reglas lógicas, las cuales permiten aprender el idioma de manera sencilla, rápida y eficaz.

El alemán es pura lógica Durante años, Academia Hamburg ha trabajado insaciablemente para dar a sus estudiantes una formación en alemán de calidad en todos los niveles y para todas las edades. En su estudio constante en el idioma alemán se percataron que este se puede aprender de manera rápida y sencilla mediante el uso de la lógica. Un ejemplo claro de ello son las palabras largas del alemán, que a simple vista pueden parecer todo un reto para grabarse en la memoria, pero no son más que palabras compuestas. Esto se debe a que, al igual que el español, el alemán hace uso de prefijos y sufijos para construir palabras derivadas. Lo mismo ocurre con los artículos en el momento de formar una nueva palabra, como por ejemplo “das zahnfleisch” o carne dental que es la combinación de “der zhan” que significa el diente y “das fleisch” la carne. Esta academia de alemán imparte estas y otras reglas lógicas en sus cursos y clases tanto presenciales como online bajo el mando de docentes especializados en el idioma.

¿Es importante para los españoles aprender alemán? La lengua alemana es hablada en muchos países de Europa, especialmente en Europa del Este, así como es el idioma nativo de Alemania, un país potente en el campo de la ciencia y la salud. Este país también cuenta con avances significativos en el área de finanzas, química e ingeniería, por lo que a nivel internacional no puede ser ignorado. Por ello, aprender alemán siempre será un plus en el currículumde las personas que busquen hacer negocios en toda Europa o trabajar para una multinacional. Lo mismo ocurre para quienes desean una oportunidad de trabajo en Alemania por su excelente transporte, calidad de vida, múltiples ofertas laborales, seguridad, etc. La academia de alemán Academia Hamburg menciona que el aprendizaje de este idioma no tiene por qué ser un problema a pesar de su reputación de ser muy difícil y engorroso. La realidad es que su estructura gramatical tiene mucha lógica y entenderla, a diferencia de otras lenguas, no conlleva demasiado tiempo.

Academia Hamburg es una academia de alemán que cuenta con cursos online y presenciales para empresas, niños, adolescentes, profesionales y personas de cualquier nivel. El método de estudio de esta empresa es bastante dinámico, interactivo y personalizado e incluye tips lógicos durante la enseñanza de la gramática para facilitar su aprendizaje.