En qué consiste el pago por uso de los antivirus Sophos MSP, por Metafrase

lunes, 25 de julio de 2022, 15:08 h (CET)

Durante 2021, el 44 % de las pymes españolas sufrió al menos un ciberataque, lo que ha marcado un incremento de este tipo de delitos del 150 % con respecto a 2020. Los cibercriminales suelen escoger este tipo de empresas como blanco de sus ataques porque encuentran sistemas de protección inexistentes o fáciles de vulnerar.

En este contexto, la empresa especialista en ciberseguridad Metafrase aconseja contratar un antivirus de pago, para poder contar con una protección integral contra las amenazas que existen hoy en día. En cualquier caso, el coste de este tipo de servicios es ínfimo en comparación con las pérdidas que puede ocasionar un ataque cibernético. En particular, esta compañía es experta en la implementación de los sistemas de seguridad Sophos MSP.

¿Por qué es necesario para una pyme contar con un antivirus de pago? Los sistemas de protección de pago ofrecen una gran cantidad de ventajas con respecto a los que son gratuitos. En primer lugar, brindan una mayor protección frente a distintas amenazas. En este sentido, los antivirus actuales ya no solo actúan puntualmente contra los virus, sino que también ofrecen seguridad ante intentos de phishing y accesos ilegales y, además, proveen protección para realizar transferencias bancarias u operaciones de compra online.

Mediante estos sistemas también es posible proteger más dispositivos, lo cual es necesario en la actualidad, ya que muchas empresas integran sus programas de gestión en los dispositivos móviles de sus empleados. Además, los antivirus de pago son actualizados constantemente y pueden hacer frente a nuevas amenazas. También permiten un mejor funcionamiento de los dispositivos del cliente, ya que arrojan menos falsos positivos y no bloquean archivos innecesariamente.

Según recomienda Metafrase, a día de hoy, cualquier red que sea más compleja que una doméstica necesita un servicio de este tipo. Incluso en el caso de las redes hogareñas, sobre todo cuando hay menores, es recomendable contratar un antivirus de pago para poder contar con funciones como el control parental, asegurar las transacciones online y evitar que haya intrusos en la red.

Expertos en Sophos MSP La firma Metafrase cuenta con un equipo de especialistas en implantar soluciones de ciberseguridad en empresas de distinto tipo y tamaño. El servicio que brindan es integral y, al trabajar desde hace años junto a Sophos, ofrecen acceso a precios muy convenientes. Los equipos y dispositivos de los clientes de Metafrase son conectados en remoto a través del software que provee Sophos. Se trata de una solución que cuenta con mecanismos y sistemas de seguridad para detectar amenazas y resolver incidencias en tiempo real.

A través de Metafrase, es posible acceder a la suite de protección Sophos MSP y así garantizar la seguridad de las redes y dispositivos de una empresa, en un contexto en el que los ataques contra las pymes son una tendencia en alza.



