La importancia del Feng Shui en las casas para mantener la armonía y el equilibrio mental

lunes, 25 de julio de 2022, 15:02 h (CET)

El Feng Shui es una antigua técnica china que data de hace más de 3.500 años. Esta práctica busca organizar los espacios a través de la distribución y la decoración y su finalidad es armonizar el ambiente y favorecer el bienestar del individuo.

Dicha filosofía supone que no solo los pensamientos influyen en las personas, sino también el espacio de alrededor y los objetos que forman parte de este. El Feng Shui en el hogar cobra una gran importancia para canalizar la energía, es por eso que especialistas como Sonia Ramos ofrecen una asesoría personalizada al respecto.

¿Cómo se armoniza el hogar a través del Feng Shui? La meta del Feng Shui en el hogar es conseguir una casa con una buena armonía. Varias reglas componen esta técnica milenaria, siendo el orden y la limpieza el punto de partida para que la energía fluya. En este sentido, el salón debe tener un ambiente relajante, buena ventilación, iluminación, plantas y flores naturales y los sofás tienen que estar apoyados en la pared. Asimismo, la cocina debe estar siempre ordenada.

En el Feng Shui, los colores tienen significados. De esta forma, una pared de color naranja, por ejemplo, está asociada a la alegría de comer, mientras que el amarillo o mostaza favorecen la digestión.

Por otro lado, para conciliar el sueño y descanso en los dormitorios, se recomiendan los colores suaves y evitar colocar espejos. Es aconsejable contar con una cabecera sólida y mantener libre el espacio debajo de la cama.

Finalmente, es conveniente emplear materiales de madera en el baño junto con colores tierra para lograr un equilibro. También es importante mantener la puerta del baño cerrada y la tapa del inodoro bajada.

¿Qué se debe evitar en el hogar según el Feng Shui? Así como hay elementos que atraen la energía positiva, hay otros que impiden que esta fluya. Es importante evitar objetos rotos o en mal estado. Tampoco es recomendable tener plantas con espinas ni flores marchitas. Otros objetos que no se deben guardar son los cuadros tristes y violentos, ni los muebles puntiagudos. Por tales motivos, cada cierto tiempo conviene limpiar el hogar y deshacerse de las piezas que ya no se utilizan.

En Alcalá de Henares, la especialista en Feng Shui de hogar Sonia Ramos ofrece a los clientes un servicio personalizado, aplicando en sus hogares todos estos principios y muchos más. Además, la experta tiene años de trayectoria siendo estilista de decoración, compaginando estilos y materiales como la madera, la piedra y el cristal, creando así la zona de confort ideal para cada cliente.

Cada día son más las personas que reconocen que aplicar Feng Shui en el hogar resulta beneficioso. La correcta práctica puede mejorar la salud, el equilibrio mental y las relaciones con las personas con las que se convive.



