Creación de organizaciones ágiles, de la mano de Javier Ortego

En una empresa es fundamental que los trabajadores, gerentes y directivos tengan la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios que puedan surgir a corto o largo plazo. De igual manera, las compañías necesitan mejorar o reemplazar constantemente sus sistemas de trabajo por otros que puedan generar una mayor productividad y toma de decisiones rápidas. Para ello, una gran opción es contratar a un formador de empresas y experto en la creación de organizaciones ágiles como Javier Ortego, el cual se ha posicionado entre los 100 mejores profesores a nivel mundial.

¿Cómo convertir un negocio en una organización ágil? Javier Ortego es un especialista en todo lo relacionado con la formación para empresas, la gestión del conocimiento y el coaching a nivel personal y empresarial. En sus servicios como consultor de negocios plantea a sus clientes lo importante que es migrar sus procesos tradicionales a un sistema más ágil. La razón de ello es que las organizaciones ágiles se adaptan de mejor manera a los cambios, controlan de forma óptima los riesgos y generan trabajadores más productivos, felices y eficaces.

Además de esto, toda organización ágil se caracteriza por ser flexible, reactiva, innovadora y distintiva. Cada una de estas características son esenciales para que una empresa pueda incrementar de forma considerable sus ingresos, alcanzar metas ambiciosas y escalar de manera exponencial en el tiempo.

Por lo tanto, Javier Ortego propone a compañías pequeñas y grandes convertir su negocio o equipo de trabajo en una organización ágil a través de sus servicios de consultoría profesional.

¿Cuánto tiempo conlleva crear una organización ágil? No existe un tiempo determinado para convertir una empresa en una organización ágil, ya que es un proceso lento y depende de qué tanto se necesite cambiar. En el caso de los negocios pequeños es más fácil porque no llevan años trabajando con el mismo sistema tradicional. Por el contrario, las grandes compañías pueden necesitar más tiempo antes de lograr una transformación completa. De igual manera, es más difícil asimilar cambios por parte de los directivos y gerentes cuando llevan décadas operando con métodos de gestión y una serie de hábitos que hasta ahora les han funcionado.

Javier Ortego explica que durante este cambio será necesario abandonar muchos puntos de referencia para adoptar nuevas habilidades, pensar diferente y usar herramientas modernas que promuevan el trabajo ágil. Por supuesto, el trabajo de Javier Ortego es hacer todo esto de forma fácil, rápida y óptima, utilizando sus sólidos conocimientos de gestión de equipos, neurociencias, liderazgo, coaching, etc.

Javier Ortego brinda a las empresas la formación que necesitan para escalar de forma eficaz en el mundo laboral actual. Esta formación incluye consultoría profesional para el desarrollo de organizaciones ágiles, la cual da lugar a la generación de un equipo de trabajo flexible, autogestionable, motivado y altamente rentable.



