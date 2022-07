Roses to Love es experta en rosas preservadas para empresas, eventos, hoteles y restaurantes Emprendedores de Hoy

Las decoraciones florales son un ornamento muy importante en varios establecimientos, como edificios de oficinas, hoteles, restaurantes y varios otros negocios. Sin embargo, a pesar de su importancia y cualidades estéticas, el deterioro de las flores suele ser un problema que desdibuja su vistosidad, e incrementa sus costes de mantenimiento.

Una solución práctica y moderna frente a esta situación, que extiende significativamente la durabilidad de los arreglos, es la que brindan las rosas preservadas, un producto que conserva la fragancia y belleza natural de las flores, pero que, a su vez, como destaca Roses to Love, mantiene estas características por mucho más tiempo.

Arreglos de alta calidad para todo tipo de empresas, eventos u ocasiones Roses to Love es una plataforma web que se dedica a la venta de rosas preservadas, y su principal especialidad es la provisión de arreglos en estos productos, para empresas, restaurantes, hoteles, salones de eventos o decoración en general. El tratamiento de estas rosas sustituye el agua en su interior por un líquido preservante, que permite conservar su color, textura y aroma naturales por mucho más tiempo, y con muchos menos cuidados requeridos para mantenerlas en buen estado.

En Roses to Love se pone especial atención a la elegancia, estética y originalidad en cada arreglo floral, los cuales son altamente apreciados por todos sus clientes, desde particulares aficionados a la decoración que buscan estos arreglos para sus hogares o como un regalo para sus seres queridos, hasta empresas y oficinas de todo tipo, quienes encuentran en estos arreglos un producto ideal para la decoración de sus instalaciones, reuniones o eventos corporativos, el cual, a su vez, reduce los costes en decoración, ya que gracias a su duración, se pueden mantener por más tiempo y reutilizar en varios eventos.

Una marca que surge de una profunda pasión por las flores y la decoración Fundada en 2018 por Ana Martínez, Roses to Love es una marca que refleja su espíritu en cada uno de sus arreglos, los cuales proyectan ese estilo, sensibilidad y cuidado del detalle característicos en la visión de su fundadora y su equipo de trabajo. La pasión de Ana por las flores, así como por el diseño de interiores, es lo que inspiró el nacimiento de este emprendimiento, que hace de las rosas preservadas uno de los mejores complementos decorativos para eventos, empresas y hasta particulares entusiastas de la decoración.

Sus arreglos pueden llegar a mantenerse entre uno y cinco años con las flores en perfecto estado, sin deterioro de sus cualidades naturales. Además, la selección de cada rosa se lleva a cabo por expertos en floristería y decoración, mientras que los arreglos se realizan con un alto sentido de belleza y una notable creatividad, cualidades que permiten materializar, en cada arreglo y decoración, el sentido de lujo y elegancia que caracteriza a esta empresa.



