Best House abre fronteras en Europa con la nueva apertura de sede en Estocolmo

El pasado 16 de junio, el grupo inmobiliario español Best House anunció la apertura de una nueva sede en Estocolmo, un movimiento que supone un gran paso en su expansión internacional. Esta estará gestionada desde Suecia y trabajará con los clientes de todos los países escandinavos con interés en invertir en la costa mediterránea, especialmente en la Costa del Sol.

La franquicia inmobiliaria Best House abre así sus fronteras en España y sigue con la expansión ya iniciada anteriormente por territorios como Rusia y Argentina. El grupo cuenta con equipos especializados que conocen a la perfección, a través de sus agencias, los gustos de sus clientes extranjeros en Baleares, Canarias, Levante y la Costa del Sol. Su mayor interés es trabajar con los grandes activos y promociones de lujo que Best House (Best House, Best Credit y Best Services) comercializa en esas zonas clave de España.

Un grupo inmobiliario en plena expansión El Grupo Inmobiliario Best continúa a buen ritmo su expansión a nivel nacional, prueba de lo cual es que sus sedes están repartidas por 50 provincias del territorio español. Mijas-Estocolmo, Gijón y Benidorm son las nuevas zonas que cuentan con oficinas del Grupo Best para acercar el asesoramiento inmobiliario y financiero a los vecinos de las diferentes zonas de España.

Este grupo inmobiliario está avalado por una experiencia de más de 30 años en el sector inmobiliario y financiero y destaca por ser una de las pocas empresas franquiciadoras que garantiza ante notario las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados como superiores a cualquier empresa de la competencia.

Estas son solo algunas de las ventajas que convierten al grupo en una gran opción para aquellos emprendedores que estén planteándose adentrarse en el negocio inmobiliario.

Best House ofrece un modelo exitoso de franquicia Best House es una reconocida empresa franquiciadora de sedes inmobiliarias y soluciones financieras, formada por un equipo joven y dinámico que tiene como objetivo común satisfacer las demandas de sus clientes. Gracias a su amplia experiencia y a sus múltiples garantías, Best House presenta una serie de ventajas a sus franquiciados que no son comunes en España.

Cabe destacar que Best House siempre se encarga de la gestión de los inmuebles, contando para ello con una de las mayores carteras inmobiliarias del país. Además, genera nuevos leads mediante la gestión de su publicidad y soluciones financieras con una red propia de agentes en el punto geográfico, que están al tanto de las condiciones más favorables para la compra o el alquiler de los inmuebles que ofrece. Best House también se encarga de la digitalización con la tecnología más avanzada y asiste a sus franquiciados de manera integral y continua.