Cartrack y su sistema de gestión de flotas

lunes, 25 de julio de 2022, 13:31 h (CET)

La gestión de flotas supone grandes retos operativos, administrativos y de seguridad para las empresas. Estas no siempre tienen a la mano la experiencia o la tecnología necesaria para optimizar su eficiencia en este sentido; objetivo buscado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU para la digitalización de empresas. De allí surge la importancia de contar con empresas como Cartrack, especializadas en este tipo de servicios.

Nacida en Sudáfrica en el año 2001, se ha convertido en un referente en el campo de la gestión de flotas. Importante aliado para las compañías en el incremento de su productividad y salto a la digitalización.

La oferta de servicios de Cartrack Esta compañía inició operaciones en la Península Ibérica en el año 2009 y, a día de hoy, controla más de 75.000 vehículos a motor de todo tipo. Sus servicios abarcan camiones, remolques, remolques en frío, turismo y coches particulares. Su sistema de gestión de flota permite a sus dueños localizar en tiempo real cada una de sus unidades.

Mediante un software puede emitir informes que analizan en detalle el historial de la flota para evaluar su rendimiento según parámetros de tiempo y distancia. La firma, que hoy opera en 24 países a nivel mundial, incorpora tacógrafos a las unidades. Estos dispositivos electrónicos registran todos los sucesos ocurridos en cada vehículo durante la conducción.

Todo ello se conjuga en un servicio telemático completo que se controla a través de un portal de gestión con una interfaz fácil de usar. De esta manera se puede mantener un control absoluto sobre la totalidad de la flota y aplicar mejoras de gestión continua que optimicen su rendimiento. La plataforma se puede visualizar desde un ordenador o cualquier dispositivo móvil.

La seguridad de las unidades Uno de los aspectos más destacados de los servicios de Cartrack es su gestión de seguridad. Su software emite alertas en tiempo real que informan a los propietarios sobre la ocurrencia de un robo de la unidad o de su combustible. También advierten en torno al uso indebido de un vehículo como infracciones, frenadas o giros bruscos y exceso de límites de velocidad.

Un equipo de instaladores propio, combinado con tecnología de punta, recursos operativos avanzados y dispositivos con garantía de por vida, dan a los pequeños y grandes clientes la tranquilidad de contar con los datos necesarios para la optimización de su flota a largo plazo. Asegurando así la posibilidad de ahorro en los costes de gasolina y en los costes por desgaste que incurre cada vehículo.

Esta empresa de servicios se acopla a las necesidades del cliente en función de su tamaño y área de operaciones. Los asesores de la firma acompañan a los usuarios a configurar el paquete de servicios más adecuado. Así cualquier compañía puede aprovechar sus múltiples funcionalidades sin incurrir en los costes iniciales que implica la incorporación de esta tecnología en sus operaciones.



