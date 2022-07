OROC como colaborador de la Velá de Santa Ana 2022 que se desarrolla en Triana (Sevilla) del 21 al 26 de julio Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 13:36 h (CET)

Después de dos años de suspensión por la pandemia, la Velá de Santa Ana se celebra este año del 21 al 26 de julio en Sevilla, con su tradicional Cucaña en la que OROC patrocina un banderín diario. Además, el operador ha creado una zona wifi gratis en la calle Betis, epicentro de las actuaciones musicales de la Velá de Santiago y Santa Ana.

La Velá de Santa Ana ha regresado este año con un amplio calendario de actividades culturales, deportivas y de ocio para toda la familia. Muchas de ellas giran alrededor del Guadalquivir, como los concursos de pesca, las regatas de piragüismo y la tradicional Cucaña. Pero, sin duda, la actividad más popular que se celebra en el Guadalquivir es el concurso de la Cucaña, que cuenta con siglo y medio de historia. Una barcaza con un porte horizontal embadurnado con grasa. El objetivo de los participantes en la Cucaña es alcanzar un banderín que se sitúa al final del poste, teniendo que hacer acrobacias y peripecias para caer finalmente al río.

OROC se ha sumado a las fiestas mayores de Triana, patrocinando cada día un banderín y agasajando al ganador con varios regalos y sorpresas. Pie derecho por delante, piernas flexionadas y un característico balanceo para coger impulso agarrado del brazo de dos compañeros. Rapidez y coordinación. No perder de vista la bandera. Así van poniendo a prueba sus habilidades y equilibrio los participantes ante el largo tronco, engrasado a conciencia con sebo para hacer más difícil la prueba.

Asimismo, el operador de fibra y móvil ha creado en la calle Betis una zona wifi gratis, de modo que los visitantes pueden disfrutar de un punto de acceso a internet gratuito para navegar, hacer directos o subir las mejores fotos de la Velá de Triana 2022.

Para Rubén Núñez Izquierdo, director general de OROC “tras dos años en los que se alteró el ritmo cotidiano de nuestras vidas por la pandemia, ha llegado el momento de recuperar nuestras fiestas mayores. Como no podía ser de otra forma, nuestra compañía, que es sevillana, tenía que estar con la gente volviendo a vivir la alegría en las calles”.



