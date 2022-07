¿Qué ofrece italki y en qué se diferencia del resto? Emprendedores de Hoy

Hablar un segundo idioma es una habilidad que ayuda al desarrollo profesional y emocional de las personas, sobre todo, en un contexto de globalización cultural como el que ha venido experimentando el mundo en las últimas tres décadas. Anteriormente, comunicarse en una lengua distinta a la materna, representaba, en la mayoría de ocasiones, una ventaja laboral. Hoy en día, hablar otro idioma es una necesidad vital al momento de relacionarse con el otro y conocer nuevas culturas, por lo que cada vez más personas buscan diferentes estrategias para aprender una lengua extranjera.

Teniendo en cuenta este contexto, los fundadores de italki diseñaron una plataforma para aprender idiomas que conecta estudiantes con tutores de todo el mundo. Hoy en día, italki cuenta con una comunidad de más de 30.000 profesores y 10 millones de estudiantes, lo cual le ha permitido posicionarse como una de las plataformas de enseñanza más importantes en Europa.

Enseñanza de idiomas dirigida por expertos Esta plataforma está diseñada para que los estudiantes puedan acceder a una enseñanza de calidad que se ajuste a sus presupuestos, horarios y objetivos. italki cuenta con un catálogo de más de 150 idiomas, los cuales sus alumnos pueden escoger de acuerdo a sus propios intereses y expectativas.

A diferencia de otras plataformas, italki exige a sus profesores documentos que los certifiquen como profesionales en la enseñanza de otro idioma, buscando que sus estudiantes reciban una formación de calidad. Esta plataforma también valora a los profesores que se preocupan por implementar metodologías innovadoras, basadas en la inmersión cultural como estrategia para aprender.

Aprendizaje autónomo y personalizado Una de las ventajas de contratar un profesor personalizado en italki es que el estudiante puede concretar directamente con su profesor, el número de sesiones y sus respectivos horarios, de acuerdo a su presupuesto. Gracias a que la plataforma utiliza un sistema de pagos por clase individual, el estudiante puede diseñar su propio sistema de aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta sus necesidades y disponibilidad de tiempo.

Los resultados de esta nueva metodología de enseñanza, basada en el alumno, son abrumadores: según datos de la City University of New York, 19 horas de estudio de un idioma en italki, equivalen a un semestre universitario completo, ya que es una plataforma de aprendizaje de idiomas que enseña más allá de los libros de texto. Las clases personalizadas mano a mano impartidas por profesores nativos, sumergen a los estudiantes en los modismos y la cultura del idioma en el marco de escenarios y conversaciones de la vida real que permiten comprender realmente la esencia de un idioma extranjero.



