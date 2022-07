Del 22 de julio al 11 de diciembre, Atémpora3, 'Segontia entre el poder y la gloria' en la Catedral de Sigüenza

La exposición fue inaugurada en la tarde del 22 de julio por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el obispo de la Diócesis Sigüenza Guadalajara, Atilano Rodríguez; por la consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez, y por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, entre otras personalidades. 'Segontia entre el poder y la gloria'es el nombre elegido para esta nueva edición de la exposición Atémpora, la número 3, que con motivo de la conmemoración de los 900 años de la reconquista/repoblación de Sigüenza, recorre 2300 años de historia de la ciudad seguntina y su comarca, desde sus remotos orígenes en la Edad del Hierro bajo el nombre de Segontia hasta finales del siglo XVIII, fecha en la que se puso fin a su señorío episcopal.

La muestra presenta vestigios celtibéricos, romanos, visigodos, andalusíes y cristianos. Estos últimos abarcan desde el siglo XII al XVIII momento de mayor esplendor de la urbe, en una propuesta museográfica en la que contenido y continente se funden para contar una historia tan sorprendente como desconocida.

"Cuando empezó la legislatura, buscamos un argumento, una ilusión, algo en torno a lo que se pudiera unir la voluntad de crecer y el optimismo en el futuro de los seguntinos. Lo encontramos en la candidatura a Patrimonio Mundial. Hemos avanzado en ella. Ya estamos en la Lista Indicativa del Estado español gracias al gran trabajo de muchas personas. Con ella, tenemos la esperanza de poder recuperar algún día las Salinas de Imón, o las murallas de Palazuelos por ejemplo", ha dicho Merino en su intervención, solicitando, de nuevo la ayuda en este sentido de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El presidente de Castilla-La Mancha ha recogido la petición, ha reconocido la labor de todas las personas que han trabajado en la Candidatura, logrando entrar en la Lista Indicativa del Estado Español en tiempo récord, e incluso ha vaticinado que 'El paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' podría llegar a lograr su objetivo "en el año 2027 o en 2028".

Por eso, la práctica totalidad de piezas mostradas en la exposición proceden de Sigüenza y su comarca, siendo muchas de ellas prácticamente inéditas, en el mayor intento realizado hasta la fecha por reunir, en el espacio más emblemático de la ciudad seguntina, una colección de objetos elaborados sobre todo tipo de materiales y soportes, representativos de la milenaria historia de la comarca. "Detrás de todo este esfuerzo está también la puesta en valor el 'El paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza' con el queoptamos a ser Patrimonio Mundial que acabo de citar", ha añadido la regidora.

Atémpora3 va a conseguir, sin duda, que el visitante mire la Fortis Seguntina con otros ojos, de manera que la catedral devolverá a los seguntinos, en forma de reclamo turístico y economía suplementaria generada, la veneración que todos sienten por ella.

"Es un honor poder inaugurar hoy Atémpora3, junto al presidente Page, y resto de autoridades provinciales y regionales, a quienes sólo podemos dar las gracias por haber cumplido su palabra, y por estar haciendo de Sigüenza un lugar en el que quien quiera, se puede quedar a vivir, con igualdad de oportunidades, con empleo y con futuro", ha recalcado Merino. Así, el Ayuntamiento espera que hasta finales del año 2022, la exposición traiga a decenas de miles de visitantes a nuestra ciudad, y de la mano de la exposición, también a la comarca. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha abierto la posibilidad de ampliar el periodo de muestra más allá de diciembre de 2022, una iniciativa que desde el mismo pronunciamiento ha sido acogida con entusiasmo por el Consistorio seguntino.

La alcaldesa ha calificado el de Atémpora3 como uno más de los proyectos que están transformando Sigüenza, y con ello, también el futuro del municipio. "Llevamos cuatro años de actividad frenética, desbordante, que ni siquiera la pandemia logró detener, puesto que no hemos dejado de cumplir ni uno solo de los compromisos adquiridos en las urnas. Permítanme, por todo ello, dar las gracias al equipo de gobierno que tengo el honor de dirigir, al que no hace falta pedirles que trabajen hasta la extenuación, porque ya lo hacen con más ilusión incluso de lo que lo hago yo misma", ha añadido Merino, recordando a continuación esos proyectos que están en marcha, como el inicio de las obras del nuevo edificio de usos múltiples, que va a permitir luchar mejor contra los incendios, por ejemplo; que llegue a Sigüenza el esperadísimo Centro de Día, o centralizar todos los servicios de la Junta de Comunidades en un edificio que languidecía; el comienzo de las obras de la nueva depuradora, por importe de tres millones de euros, las actualmente en marcha del Paseo de La Alameda, que lo están recuperando para la ciudad, por cerca de dos millones, o las de los aparcamientos que van a racionalizar el estacionamiento en la ciudad, lo van a hacer más sostenible, y sobre todo, van a beneficiar a los seguntinos que viven en Sigüenza, gracias, en este caso, al Plan de Turismo Sostenible. En este sentido, Merino ha recalcado que no va a dejar ningún proyecto necesario para la ciudad aparcado en un cajón, "cueste lo que cueste".

"En este camino hacia el futuro de la nueva Sigüenza el Ayuntamiento ha encontrado poderosos aliados. Me refiero a la Diputación Provincial de Guadalajara, al gobierno regional de Emiliano García-Page, al gobierno nacional de Pedro Sánchez, al obispado de Sigüenza-Guadalajara y al Cabildo catedralicio. La suma del esfuerzo de las instituciones y del apoyo ciudadano da como resultado un futuro viable para Sigüenza", ha insistido Merino.

La inauguración la ha conducido con presteza el deán de la Catedral, Jesús de las Heras, y además de Merino y Page, también han intervenido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y la consejera de Cultura, Rosa Ana Rodríguez. A continuación, los presentes han podido llevar a cabo la primera visita guiada, que ha conducido con gran entusiasmo el comisario de la exposición, Victor Manuel López-Menchero, doctor europeo en Arqueología, y asesor del Comité Científico del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial,

Después de la inauguración, a partir de las 22:30 horas, se ha podido visualizar, desde la Plaza Mayor de Sigüenza, un espectáculo de proyección de video-mapping sobre la Catedral de Sigüenza. En él, se ha recreado la unión de las dos aldeas que en la época medieval formaban Sigüenza, la reconquista de su patrimonio cultural, sus paisajes y folclore. Se ha recorrido con efectos visuales 3D y efectos especiales 4D, las fiestas de la localidad que forman parte de su patrimonio inmaterial, las reliquias, la gastronomía y la música.

El espectáculo cuenta con música original en directo, efectos de iluminación artística en toda la plaza, sonido de alta definición y sorprendentes efectos de video-mapping. La música y los efectos de sonido han sido diseñados y compuestos especialmente para esta ocasión, al igual que todos los contenidos visuales y actuaciones. El espectáculo tuvo ayer viernes, 22 de julio, tres pases, y tendrá otros tres, hoy, sábado 23 de julio, en la plaza Mayor, a las 22:30h, 23:00h y 23:30h, con entrada libre.

La exposición

La exposición está dividida en 6 grandes bloques temáticos, ordenados cronológicamente, que dan comienzo en el claustro con el Bloque A dedicado a los orígenes más remotos y desconocidos de la ciudad. En él, el visitante retrocede 2.500 años en el tiempo, antes de la llegada de los romanos a las costas de la Península Ibérica, situándose en el nacimiento del río Henares, que está flanqueado al norte por el río Salado y al sur por el río Dulce. Es justo aquí donde comienza la historia de Sigüenza, pero bajo otro nombre: Segontia.

Entrando de nuevo en el templo por la puerta del Jaspe desde el claustro, según avanza en el Bloque B, el visitante será recibido por los bernardos: D. Bernardo de Sedirac, obispo de Toledo, y D. Bernardo de Agen, primer obispo de Sigüenza tras el periodo de dominación musulmana y, según la tradición, conquistador de la ciudad en el año 1124.

Ya en la cabecera de la catedral el Bloque C recuerda el pasado universitario de la ciudad, un apartado dedicado a una de las instituciones más importantes en la historia de la ciudad: la Universidad. Al visitante lo recibe un mapa esquemático de la Península Ibérica a finales del siglo XV donde podrá ver las escasas universidades creadas hasta ese momento. En este apartado el visitante podrá ver los rostros de las 3 figuras clave para la creación de la Universidad seguntina en 1489: Juan López de Medina, Pedro González de Mendoza y Francisco Jiménez de Cisneros.

El peso de la religión durante la Edad Media y Moderna se analiza en los Bloques D y E. Abandonando la sala dedicada a la universidad, el visitante recorrerá la girola de la catedral, donde se ha instalado el bloque D de la muestra. A la izquierda podrá ver los retablos habitualmente presentes en esta zona, mientras que a su derecha podrá contemplar las vitrinas de una sección donde se aborda la evolución artística del medievo y su reflejo en la Diócesis de Sigüenza a través de dos de los temas más recurrentes en el arte cristiano: el Cristo Crucificado y la Virgen con el Niño.

El Bloque E está dedicado al periodo de mayor esplendor de la ciudad, al que algunos historiadores han denominado como la Edad de Oro seguntina. Se trata de los siglos XV y XVI, es decir el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento en España. Este momento de esplendor estará representado por el Obispo D. Pedro González de Mendoza, conocido como «el tercer rey de España» por su poder e influencia. El visitante podrá contemplar su retrato, y tan solo algunos metros a nuestra espalda, su escudo, repetido en innumerables ocasiones por el edificio. Será bajo su mandato cuando se construya la Plaza Mayor, el Acueducto o la Universidad, pero también cuando se impulse la transformación de la catedral. Finaliza el recorrido una visión integrada de la economía, historia, arte y religión en los siglos XVII y XVIII, que culmina recordando el preciado tesoro que custodia esta comarca: la sal.

El Bloque F, el último de la exposición, está dedicado a los siglos XVII y XVIII. Como apertura de este bloque se ha elegido el colosal retablo barroco del siglo XVII que está presidido por la talla medieval de la Virgen de la Mayor, patrona de la ciudad. Según avance el visitante en el recorrido por este bloque y se interne en la nave de la epístola, podrá ver además 3 apartados que le permitirán profundizar en la vida civil, religiosa y económica de la época.

La visita termina frente a una impresionante noria, procedente de las salinas de Imón, al norte de Sigüenza, junto a varios planos que recuerdan la importancia que la sal tuvo para toda la comarca. No en vano, las salinas de estas tierras fueron las más rentables e importantes del reino. La sal, el oro blanco de la historia, es el motor económico que explica y da sentido a todo lo se puede ver a lo largo del recorrido por la exposición. Con ella termina un viaje de 2.300 años de historia por una comarca que hoy aspira a convertirse en Patrimonio Mundial.

La exposición estará abierta de lunes a domingo entre las 10:30 horas y las 14:00 horas, y entre las 16:00 y las 19:00 horas, desde el 22 de julio al 11 de diciembre. La entrada cuesta 8 euros.