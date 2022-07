Hotel Mercure implanta un nuevo concepto de hotel en Benidorm, basado en el diseño y la exclusividad Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 17:21 h (CET) Con una clara inspiración mediterránea, el Hotel Mercure que forma parte de Accor Hotels, ha abierto este verano en Benidorm una tipología de hotel totalmente novedoso en la ciudad por excelencia de las vacaciones El pasado mes de junio, el Hotel Mercure abrió sus puertas en Benidorm con el claro objetivo de aportar algo diferente a la habitual oferta hotelera de la ciudad.

A partir del antiguo Hotel Benilux Park, la familia propietaria decidió acometer una importante remodelación que ha transformado el hotel creando un espacio minimalista, exclusivo y con una fuerte esencia mediterránea que impregna cada estancia del Mercure Benidorm.

La remodelación ha estado a cargo de Burondo, el estudio de arquitectura e interiorismo creado por las hermanas Beatriz e Isabel Blanco, y ha contado con la participación del artista Jorge Parra que ha creado una serie de murales y piezas únicas de cerámica pintadas a mano.

El hotel cuenta con varios elementos que pueden convertirse en auténticos icónos, como por ejemplo, la fachada de pavés transparente que cuando cae la noche y el interior del hotel se ilumina, permite trasladar al exterior la vida del interior del hotel, o el jardín mediterráneo que sin duda es una de las joyas de la corona con su huerto de olivos y sus plantas aromáticas que dejan de ver esa fuerte apuesta del proyecto por la gastronomía mediterránea.

Porque este es sin duda otro de los platos fuertes del Mercure. La oferta culinaria se materializa con Malaspina, un restaurante integrado en el hotel pero que también lo pueden visitar personas que no estén hospedadas en el Mercure. Malaspina basa su oferta en la cocina mediterránea y cuenta con un show-cooking y bar de cócteles que hará las delicias de los afortunados que tengan la oportunidad de visitarlo.

El hotel cuenta con 186 habitaciones, cinco de ellas con el espectacular formato Open Sky y sin duda es ya un referente en la ciudad, posicionándose como un hotel urbano en un destino vacacional, algo poco habitual, pero que por supuesto tiene un público que no encontraba este tipo de oferta hasta ahora en la Costa Blanca.

