Asistencia para realizar operaciones bancarias internacionales por parte de Union Credit and Guarantee

lunes, 25 de julio de 2022, 12:50 h (CET)

La expansión y crecimiento internacional es un objetivo al que muchas empresas aspiran. Sin embargo, uno de los aspectos que puede limitar ese proceso de expansión, para aquellas empresas sin experiencia en este ámbito, es la gestión de operaciones bancarias internacionales, las cuales requieren de varios recursos especializados para su gestión.

Las operaciones bancarias de este tipo requieren de una estructura organizacional bastante amplia, en la cual es indispensable contar con alianzas y relaciones directas con diversas entidades financieras, cuyo respaldo es necesario para llevarlas a cabo de forma segura. Para las empresas que no cuentan con esta estructura, una de las mejores soluciones radica en los servicios de Union Credit and Guarantee.

Asistencia completa para realizar transacciones internacionales seguras y transparentes Los servicios de Union Credit and Guarantee abarcan un amplio paraguas de gestiones financieras, lo que incluye soluciones para la ejecución de operaciones bancarias internacionales. Para ello, cuentan con acuerdos de colaboración con diversas entidades financieras corresponsales ubicadas en varios países de Europa y el mundo, a través de las cuales ofrecen asistencia a sus clientes para gestionar avales, garantías y fianzas u otras transacciones o comunicaciones interbancarias a través del servicio SWIFT, una plataforma en la que convergen más de 12.000 instituciones financieras distribuidas alrededor de 200 países.

Esta plataforma es, a día de hoy, la principal red bancaria global para la intercomunicación entre entidades de este tipo y su gestión es fundamental para realizar transacciones internacionales de forma segura y transparente. Es por ello que Union Credit and Guarantee pone esta gestión al servicio de las empresas u otros terceros en España, Portugal, Italia, Rumanía y otros países, para que estas puedan llevar a cabo operaciones con todas las ventajas que ofrece el sistema SWIFT, como seguridad, transparencia en el proceso, rapidez, automatización y comisiones a bajos costes en sus diversas transacciones.

Una empresa que se especializa en intermediar con entidades bancarias internacionales Union Credit and Guarantee es una entidad financiera especializada en la gestión de avales y fianzas internacionales, cuyo principal objetivo es asesorar y acompañar a las empresas durante sus procesos de expansión, con todas las gestiones financieras que necesiten para tener éxito en su crecimiento económico. Sus gestiones, además de la plataforma SWIFT, abarcan diversas gestiones de intermediación con bancos extranjeros, para operaciones como concesiones de cartas de crédito o gestión de garantías bancarias para PYMES y empresas emergentes.

Esta entidad comprende la complejidad de las estructuras que requieren estas operaciones. Es por ello que sus servicios cuentan con su propia estructura de colaboraciones con corresponsales internacionales, así como diversos fondos y garantías depositadas en bancos alrededor del mundo. Todos estos recursos están a disposición de sus clientes, principalmente negocios en auge o con potencial para una expansión internacional, quienes pueden acceder a un amplio espectro de operaciones financieras internacionales, gracias a los servicios de esta compañía.



