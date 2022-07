Schneider Electric y Claroty lanzan "Cybersecurity Solutions for Buildings" para reducir los riesgos en edificios inteligentes Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 14:25 h (CET) Cybersecurity Solutions for Buildings permite contar con un inventario exhaustivo de activos, un acceso remoto seguro y detectar amenazas, contribuyendo a la resiliencia de los edificios frente a ciberataques y fallos en los equipos. Se trata de una solución flexible, escalable y asequible para proteger mejor todo tipo de edificios, desde hospitales y centros de datos hasta inmuebles comerciales. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el lanzamiento de Cybersecurity Solutions for Buildings, una solución que ayuda a todos los clientes de edificios a asegurar sus sistemas de gestión de edificios (BMS) para proteger a las personas, los activos y las operaciones. Esta solución conjunta con Claroty, empresa de seguridad para sistemas ciberfísicos en entornos industriales, sanitarios y comerciales, combinará su galardonada tecnología con la experiencia y los servicios del sector de Schneider Electric para identificar todos los activos de las instalaciones, ofrecer funcionalidades únicas en la gestión de riesgos y vulnerabilidades, y monitorizar de forma continua las amenazas, protegiendo así las inversiones de la empresa.

Probablemente, el 50% de los edificios actuales sigan existiendo y funcionando en 2050. Este hecho está impulsando a los edificios comerciales a digitalizar sus activos, incluyendo la modernización de su sistema de gestión de edificios. De hecho, se espera que la tecnología IoT para edificios pase de los 1.700 millones de dispositivos conectados existentes a finales de 2020 a más de 3.000 millones en 2025. A medida que estos edificios evolucionan hacia los edificios inteligentes del futuro, comparten al menos una característica en común: están más expuestos a los riesgos.

El sector debe abordar los retos de seguridad de los edificios inteligentes. Los estudios han demostrado que el 57% de los dispositivos IoT son vulnerables a ataques de gravedad media o alta. Los ciberataques ya han perjudicado a varias empresas, incluidas infraestructuras críticas como hospitales, centros de datos y hoteles. El sector de los edificios comerciales debe encontrar la manera de proteger tanto su acceso a los sistemas informáticos de la empresa como su infraestructura crítica.

"La integración del IoT en los edificios está provocando un cambio emocionante en todo el sector, pero como ocurre con cualquier innovación, también implica nuevos riesgos," asegura Annick Villeneuve, Vice President Digital Enterprise Solutions, Schneider Electric. "Los edificios pueden parecer el objetivo perfecto para los responsables de las amenazas, que intentan alterar las operaciones, beneficiarse económicamente y/o lograr otros objetivos, y al hacerlo poner en riesgo a las personas. Con esto en mente, estamos colaborando con Claroty para proporcionar a nuestros clientes una solución integral, líder en la industria, que da solución a los riesgos operacionales y de seguridad únicos a los que enfrentan los edificios de hoy y del futuro."

A medida que se adoptan cada vez más dispositivos IoT en los edificios y aumenta la conectividad entre la tecnología operativa, antes aislada, los sistemas de gestión de edificios (BMS), y sus homólogos de IT, los han convertido en objetivos atractivos y vulnerables a los ciberataques. Además, los gestores de instalaciones supervisan cientos de proveedores, contratistas de servicios y técnicos de manera fragmentada, lo que aumenta la complejidad y el riesgo.

"A la hora de proteger los sistemas ciberfísicos, incluidos los BMS, la prioridad número uno es mantener los procesos físicos operativos y seguros," dice Keith Carter, Vice President of Worldwide Channels and Alliances, Claroty. "Al fusionar la amplia experiencia en este aspecto y la tecnología construida a propósito de Claroty con los reputados servicios de Schneider Electric y el compromiso de impulsar la transformación digital a nivel mundial, estamos capacitando a nuestros clientes para aprovechar los beneficios de las tecnologías de edificios inteligentes sin aumentar su exposición a los ciber riesgos, dando así un importante paso adelante hacia la creación de un futuro más eficiente y sostenible para el mundo."

Cybersecurity Solutions for Buildings, diseñada por Schneider Electric y Claroty, incluye los siguientes pasos: discovery de activos, evaluación de riesgos, control de acceso remoto, detección de amenazas y respuesta. Ofrecerá a los propietarios de edificios, a los operadores de instalaciones y a los equipos de seguridad una solución sencilla, sin añadir más carga de trabajo, que permite identificar los riesgos de base, reducir continuamente tanto los ciber riesgos como los de los activos, e identifique y solucione las amenazas en su entorno antes de que afecte los servicios.

Funcionalidades clave

Proporciona a los gestores de instalaciones una solución sencilla y agnóstica con la que pueden acceder de forma remota y segura, realizar el inventario de activos, cumplir con la eficiencia y otros requisitos para los propietarios de edificios y los gestores de activos. Proporciona una solución automatizada de discovery de activos y mapeo de redes que identifica y cataloga todos los activos del sistema (BMS, IoT, SAI, sistemas de energía, etc.). Detecta de forma continua las amenazas al monitorizar constantemente las redes de los edificios para identificar, evaluar y alertar en cuanto detecta los primeros indicadores de anomalías en redes y activos. Permite a los proveedores de activos y sistemas de edificios inteligentes crear túneles externos y seguros que permitan conectar y mantener los recursos y activos específicos de la red del edificio, de forma sencilla y sin añadir riesgos. Proporciona cuadros de mando e información que permite a los equipos de gestión y seguridad entender la situación, recibir recomendaciones e impulsar las acciones adecuadas para reducir los riesgos de seguridad, operativos, financieros y de reputación en un edificio. Ofrece la única solución de acceso remoto seguro (SRA) del sector, diseñada específicamente para edificios y entornos OT, con el objetivo de aumentar la seguridad del edificio cuando los proveedores, contratistas y técnicos realizan actividades de mantenimiento a distancia.

Además, la visibilidad e inteligencia de valor que se obtiene en el entorno OT y de activos del edificio al implementar las soluciones de ciberseguridad para edificios de Schneider Electric, aporta ventajas adicionales a los propietarios y operadores del edificio para mejorar su eficiencia operacional y su productividad con información procesable. En Schneider Electric, la misión principal al desarrollar las Cybersecurity Solutions for Buildings sigue siendo la misma: al mejorar la resiliencia de sus edificios actuales y futuros, con un enfoque de ciberseguridad mejorada, a través de la tecnología y la experiencia adecuadas, Schneider Electric trabaja estrechamente con los clientes como sus partners digitales para la sostenibilidad y la eficiencia, ayudándoles a sacar el máximo provecho de sus inversiones y recursos.

Para más información, visitar esta web

