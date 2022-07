SATECMA sigue en la senda de la solidaridad con nuevas donaciones Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 14:37 h (CET) La empresa química ha entregado a Remar diversas unidades del producto TECMAPON-10, detergente líquido para vajillas. También ha donado kits de material escolar Carioca a los alumnos del Colegio Ciudad de los Niños de Huelva SATECMA demuestra otra vez más su faceta más solidaria con una donación de productos a la ONG Remar, focalizado estas últimas semanas en ayudar a las personas refugiadas que huyen del conflicto bélico en Ucrania.

Concretamente, SATECMA ha donado productos esenciales para garantizar unas buenas condiciones de vida para las familias ucranianas: TECMAPON-10, un detergente líquido para vajillas, que puede ser dosificado en los equipos de lavado, bien manualmente o por medio de sistemas de dosificación automáticos, de los que generalmente van equipadas las máquinas lavavajillas. Este producto es imprescindible tanto para los campamentos como para los hogares en los que se acoge a los refugiados.

"Llevamos más de 100 días de conflicto en Ucrania y cada vez más, la situación se deteriora, por lo que es una satisfacción que desde SATECMA podamos contribuir a paliar las condiciones difíciles de las personas refugiadas de Ucrania. En SATECMA estamos muy comprometidos en ayudar a estas familias, a través de organizaciones y entidades de reconocido prestigio como Remar", subraya Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

REMAR España es una ONG que, tras el comienzo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se ha movilizado para ayudar a los refugiados que han ido llegando a Rumania y Polonia. Envían contenedores con ayuda humanitaria y voluntarios, da apoyo logístico en estos campamentos y acogen a familias ucranianas.

Donación a escolares

SATECMA refuerza nuevamente sus lazos con la educación tras la 2ª edición del Concurso de Dibujo Tabaré Cuadrado. De este modo, la empresa química ha hecho entrega de un kit de material escolar de la marca Carioca a todos los alumnos y las alumnas del Colegio Ciudad de los Niños de Huelva que participaron en esta edición.

Concretamente, SATECMA ha donado productos esenciales, como pinturas, rotuladores, etc. para que los niños y las niñas den rienda suelta a su imaginación y plasmen toda su creatividad. Este centro educativo en Andalucía trabaja con infancia y familiares en riesgo de exclusión social.

"Nuestro concurso de dibujo ya se ha convertido en uno de los hitos más esperados no solamente por los niños que participan y la comunidad educativa, sino para toda la familia SATECMA. Por esta razón, este año hemos podido enviar estos kits de material escolar, ya que queremos que los alumnos y alumnas que han participado en esta edición sigan exprimiendo al máximo su creatividad. Contribuimos así con este centro educativo para formar a futuros hombres y mujeres comprometidos con la sociedad", subraya Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

La Ciudad de los Niños es un centro educativo de la Fundación Hermanos Obreros de María, que ofrece a la población de niños, niñas y jóvenes, y de una forma más específica y dedicada, a aquéllos que manifiestan dificultades potenciales o reales de riesgo psicosocial que les obstaculizan su proceso de realización personal y de inserción social y laboral.

