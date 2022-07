Schneider Electric anuncia los finalistas de la competición Go Green Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 14:21 h (CET) De entre miles de candidatos, la organización de Schneider Go Green ha elegido ocho equipos finalistas. Cada uno de ellos representa a una región geográfica y está formado por hasta cuatro miembros. El ganador de la competición será anunciado a finales de junio. Schneider Go Green es la competición anual que, desde 2011, invita a estudiantes de todo el mundo a compartir sus ideas sobre innovaciones que pueden ayudar a hacer del mundo un lugar más limpio, inclusivo y sostenible. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia los finalistas de Schneider Go Green, la competición anual que invita a estudiantes universitarios de todo el mundo a compartir sus ideas sobre innovaciones que puedan ayudar a hacer el mundo más limpio, inclusivo y sostenible.

Llevada a cabo por primera vez en 2011 por Schneider Electric, por segundo año, la competición se realiza en colaboración con la empresa de software industrial AVEVA. A lo largo de estos 12 años, Schneider Go Green ha crecido rápidamente. Solo en 2022, más de 22.000 estudiantes de 200 países se han registrado en el evento y más de 3.700 han presentado ideas innovadoras en las cinco categorías del concurso: ‘Acceso a la Energía’, ‘Hogares del futuro’, ‘Cadena de distribución del futuro’, ‘Redes del futuro’ y ‘Decodificando el futuro’.

Para la actual edición de Schneider Go Green se han seleccionado ocho equipos finalistas, cada uno de ellos representa a una región del mundo y está formado por hasta cuatro miembros. Son:

Pacífico: Team The Green Ambassadors, Australia. Estudiantes: Catherine Chan y Sin Hang Yung. Asia Oriental: Team SmartFOCS, Indonesia. Estudiantes: Yusiran Herviyandi Herizal y Sagaria Haq Norteamérica: Team Sea-Rate, Estados Unidos. Estudiantes: Ana Claus, Alexandra Berkova y Amanda Perez Sudamérica: Green Thunder, Perú. Estudiantes: Angie Porras y Andres Diaz Zamora China: Team WBGYYDS, China. Estudiantes: YiLong Yao, QianJiao Ge, YiFang Zhang y HaoXi Zhang Europa: AIdroponic, Italia. Estudiantes: Carlo Cortellini, Chiara Canciani y Francesco Peracchia India: Eco-Brains, India. Estudiantes: Bhuvanjeet Singh Gandhi y Ishika Ahuja Oriente Medio y África: GreenOverMorrow, Marruecos. Estudiantes: Abir Werzgan, Hajar Werzgan y Omrane Derhy.

Los equipos finalistas están siendo asesorados por ejecutivos de Schneider Electric y AVEVA y presentarán sus ideas a un panel de jueces formado por ejecutivos sénior de ambas compañías el 21 de junio. El ganador será anunciado el 23 de junio.

El equipo ganador recibirá un premio en metálico de 10.000 euros y todos los finalistas serán invitados a realizar una entrevista de trabajo que podría llevarlos a conseguir un puesto en Schneider Electric o AVEVA.

"Las ideas innovadoras pueden contribuir a hacer del mundo un lugar más limpio y justo. Schneider Go Green quiere ayudar a los jóvenes apasionados a convertir sus ideas, a menudo audaces, en proyectos prácticos y factibles," dice Charise Le, Chief Human Resources Officer de Schneider Electric. "Felicidades a los finalistas y muchas gracias a todos los que han participado a lo largo de estos años. Esperamos que su entusiasmo inspire a muchos más a unirse en las próximas ediciones."

Para más información acerca de la competición, incluido como pre-registrarse para la edición de 2023, visite gogreen.se.com. Para hacerse una idea desde el punto de vista de los ganadores del año pasado, Team Light Pills de España, pinchar aquí. Los compromisos de sostenibilidad de Schneider Electric, incluidos aquellos que están conectados con impulsar a la próxima generación, están disponibles aquí y puede encontrar más información sobre sostenibilidad en AVEVA aquí.

