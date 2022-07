Schneider Electric, reconocida con 5 estrellas en la Guía de Programas de Partners de CRN® de 2022 Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 14:01 h (CET) El programa de Cuadristas mySchneider ha sido reconocido como programa líder por segundo año consecutivo. El programa de partners Consultores, Diseñadores e Ingenieros mySchneider y el de Contratistas reciben su primera calificación de 5 estrellas. Dando apoyo al canal desde hace más de 30 años, Schneider Electric reconoce la importancia de empoderar a los partners en su transformación digital. Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha recibido la calificación de 5 estrellas por parte de CRN®, una marca de The Channel Company, en su Guía de Programas de Partners 2022 para tres de sus programas de partners: el programa de Cuadristas mySchneider, el de Contratistas mySchneider y el de Consultores, Diseñadores e Ingenieros mySchneider.

La guía anual de programas de partners de CRN proporciona una lista de los programas de partners más destacados de los proveedores de tecnología líderes en la industria que proporcionan productos innovadores y servicios flexibles a través del canal IT. La calificación de 5 estrellas sólo la obtienen los proveedores seleccionados que prestan un servicio destacado, y que van un paso más allá en sus programas de partners para ayudar a impulsar el crecimiento y el cambio positivo.

Los tres programas que han recibido la calificación de 5 estrellas son:

Programa de Cuadristas mySchneider: apoya a los partners que están preparados para evolucionar, formándolos para que vendan las últimas soluciones en cuadros eléctricos de Schneider Electric y las innovaciones líderes del sector. Programa de Contratistas mySchneider: ofrece todas las herramientas necesarias para construir, instalar, poner en marcha y entregar soluciones que permiten a los contratistas colaborar con otras empresas del sector eléctrico, lo que les permite estar al día con la rápida evolución de los mercados y escalar su negocio. Programa de Consultores, Diseñadores e Ingenieros mySchneider: proporciona herramientas y apoyo para que los partners puedan simplificar las tareas, ahorrar tiempo y ampliar sus habilidades, cuando trabajan en el diseño de la ingeniería y proporcionan consultoría para ayudar a sus clientes a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y eficiencia

Sylvain Frodé De La Forêt Senior Vice President, Europe & International Hub, Power Products, de Schneider Electric ha dicho: "Nuestros partners son una parte muy importante de nuestro ecosistema en Schneider Electric. Nos sentimos honrados de haber sido reconocidos con una calificación de 5 estrellas en la Guía de Programas de Partners de CRN de este año para tres de nuestros programas. El Programa de Partners mySchneider fomenta las soluciones transformadoras y colaborativas dentro del ecosistema de gestión de la energía de Schneider Electric, incluyendo contenido específico para los partner"

"Hemos visto un crecimiento constante año tras año en nuestros programas, que ahora cuentan con un 33% más de usuarios activos mensuales. Nuestros programas están diseñados a partir de los conocimientos y el feedback de nuestros partners y seguirán evolucionando, en linea con las cambiantes necesidades de descarbonización de los clientes de nuestros partners. En Schneider Electric reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones abiertas, sencillas de desplegar y digitales para impulsar la sostenibilidad y la eficiencia, permitiendo la colaboración y las asociaciones de toda la industria en el Nuevo Mundo Eléctrico"

Schneider Electric se compromete a trabajar en todo el mundo con sus partners de canal para el futuro, para asegurar que estén equipados con las herramientas necesarias para impulsar el crecimiento y el éxito de su negocio en su transformación digital.

