Seguro de viaje, ¿por qué es imprescindible ahora más que nunca?

lunes, 25 de julio de 2022, 12:13 h (CET)

Progresivamente, las medidas restrictivas implementadas a causa de la pandemia con respecto a los viajes se han ido retirando y un gran número de personas ya han comenzado a viajar con cada vez más frecuencia. Es por eso que ahora más que nunca es indispensable contar con un seguro de viaje que ofrezca al turista la protección que necesita ante cualquier circunstancia imprevista que pueda suceder durante sus viajes.

Afortunadamente, hoy en día, encontrar un seguro de este tipo con las coberturas ideales no es tan difícil ni requiere mucho tiempo gracias a plataformas como Coverontrip, un distribuidor digital especialista en seguros de viajes.

¿Por qué es importante contar con un seguro de viajes? El seguro de viajes es un producto que se ofrece a turistas y viajeros que incluye diferentes servicios orientados a proporcionar asistencia ante circunstancias imprevistas o siniestros que puedan presentarse durante un viaje. Concretamente, este tipo de servicios garantiza, entre otras cosas, atención médica, asistencia ante pérdida de equipaje, cancelaciones de vuelos, asistencia legal, evacuación médica, muerte, etc.

Por otro lado, tras la pandemia y la apertura de nuevos destinos, más países han comenzado a exigir, como requisito obligatorio para los turistas, contar con un seguro de viajes para poder concederle la entrada a ese país. Todo esto es lo que hace que hoy en día tener contratada una póliza de viaje sea más importante que nunca, dado los beneficios que ofrece y porque se trata de la manera más segura, y obligatoria en algunos casos, para acceder a un destino en el extranjero y disfrutar al máximo de todo lo que tiene para ofrecer sin ningún tipo de preocupaciones.

Contratar un seguro de viajes de manera rápida y sencilla Coverontrip es una plataforma online especializada en seguros de viajes, por medio de la cual se puede contratar en pocos minutos y de una forma muy sencilla un seguro de viajes totalmente adaptado a las necesidades de cualquier persona. Ellos ofrecen la solución adecuada para cada perfil de viajero, gracias a su colaboración con las principales empresas aseguradoras en el país. Además, proporcionan un servicio de atención al cliente muy eficiente, disponible las 24 horas, todos los días, para atender cualquier contratiempo que presente el asegurado. Actualmente, cuentan con una amplia variedad de coberturas que incluyen seguro de viaje médico personalizado anti-Covid; que servirá para cubrir los gastos médicos necesarios del viajero en caso de contraer el virus.

Lo mejor de la página web de Coverontrip es que todo el proceso de contratación del seguro se puede hacer en tan solo un minuto. Además, cuenta con una herramienta digital que permite calcular fácilmente el coste del seguro, dependiendo del destino, duración del viaje, cantidad de personas, etc. Hoy más que nunca es indispensable contar con un seguro de viajes, y plataformas como esta, definitivamente hacen todo mucho más fácil.



