La tienda online de Iglesias Moda pega fuerte con E&ABCN y otras marcas de referencia Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 12:06 h (CET)

Ya son 100 años y 3 generaciones apasionadas por la moda, las tendencias y el buen vestir las que forman la historia de Iglesias Moda de Manresa.

Ubicado en el centro de Manresa, en la Plaza Clavé 26, se encuentra este gran espacio multimarca en el que se encuentran todas las novedades en ropa de moda para hombre y mujer y de firmas como ECOALF, Tommy Hilfiger, NZA, Levi’s, Pepe Jeans, Jott, Dockers, Morato, Superdry, See The Moon, Morgan o E&ABCN.

En Iglesias Moda apuestan, también, por productos de proximidad para apoyar a la industria local y, de este modo, nace E&ABCN, una excelente mezcla de calidad, precio y tendencia. Una marca que se desarrolla en Barcelona y se produce de forma local casi en su totalidad.

Para ellos, trajes, chalecos, camisas, cazadoras y pantalones de corte casual, pero elegante. Para ellas, vestidos, americanas, gabardinas, chalecos, chaquetas, cazadoras, sudaderas y pantalones, con looks increíbles y muy a la moda.

Esta temporada, E&ABCN trae una colección muy polivalente, ideal para eventos especiales o para el día a día y especialmente fuerte en cuanto a vestidos para mujer, muy a la moda, a la última y con looks exclusivos y únicos.

El equipo de Valentí Iglesias trabaja muy duro para crear looks únicos para hombre y mujer, de firma y exclusivos para ir a la última. Solo se tiene que ver su página web o sus redes sociales para inspirarse y hacerse con las mejores combinaciones de prendas de vestir y complementos.

Iglesias Moda no para y eso es lo que hace que la tercera generación siga teniendo el espíritu innovador y moderno que tenían las generaciones anteriores, siempre ofreciendo las últimas novedades y todo lo que se necesita para completar el outfit.

La importancia de un buen asesoramiento Cuando se va a comprar algo es muy de agradecer ser orientado correctamente, que aporten nuevas ideas y ayuden a elegir. Eso también se encuentra aquí. Valentí y su equipo siempre están dispuestos a echar una mano para salir satisfecho con las compras.

Y si todo esto no fuera suficiente para confiar en la experiencia y buen hacer de Iglesias Moda, seguro que sus promociones sí que atrapan porque son irresistibles y nunca paran. Por ejemplo, el “renueva tus jeans” o “elige un complemento gratis con tu compra”, entre otros.

Iglesias Moda se ha convertido en todo un referente en el sector de la moda, no solo en Manresa, sino en toda la comarca y también en internet, gracias a su dinámica, activa, original y efectiva, que hace que no pase desapercibido. Si algo caracteriza estos tiempos es el mundo digital y, como no podía ser de otro modo, también en Iglesias Moda.

Ya desde hace años se han podido descubrir sus looks y combinaciones fantásticas en su página web, pero ahora además incorpora su tienda online, donde traen todo su catálogo de productos de la tienda física también a internet.

En la página web de Iglesias Moda se puede encontrar todo el catálogo de ropa y complementos para hombre y mujer. Lo más destacado y actual de las firmas más reconocidas, así como todas las promociones.

Las personas que son de Manresa o están cerca y todavía no conocen Iglesias Moda, tal vez sea un buen momento para acercarse y descubrirla. Para los que estén más lejos, no importa, porque pueden visitar su tienda online e Instagram, donde encontrarán todos sus productos y promociones para que puedan recibirlo en casa cómodamente.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El uso de drones en los trabajos de inspección industrial, con FRP Advanced Technology La experiencia de una cena y fiesta con Rumbita Barcelona Asistencia para realizar operaciones bancarias internacionales por parte de Union Credit and Guarantee Mascarillas FFP2 Airnatech para protegerse frente a las nuevas variantes del covid Recorrer Girona en bicicleta, una nueva forma de visita turística