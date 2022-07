¿Cuál puede ser la causa de la eyaculación precoz? En Uromedics ayudan a encontrar el mejor especialista

La eyaculación precoz es, en la actualidad, un problema en gran medida más común y más extendido que la disfunción eréctil. Si bien en muchos casos la causa es desconocida, la mayoría tiene su origen en problemas psicológicos y orgánicos. Si se sufre eyaculación precoz, lo recomendable es acudir a especialistas que puedan hacer un diagnóstico y ofrecer el tratamiento adecuado según el caso particular del paciente. En este sentido, Uromedics ayuda a encontrar al especialista adecuado por medio de su sitio web. Se trata de un buscador con miles de clínicas de urología listadas que, de manera gratuita y con solo un clic, facilita el acceso a especialistas.

Causas comunes de la eyaculación precoz La medicina ha establecido que existen dos tipos de eyaculación precoz, según las causas que la provocan. La eyaculación precoz primaria tiene su causa en un motivo congénito, es decir, que viene dada por factores hereditarios en ese hombre. Actualmente, es el tipo de eyaculación precoz más extendida y cerca del 5% de los hombres del mundo la padecen, llegando a eyacular en un tiempo promedio de 1 minuto después de la penetración. Por su parte, la eyaculación precoz secundaria puede aparecer en cualquier momento de la vida cuando antes no había ocurrido, donde la eyaculación llega en un tiempo promedio de 2 a 3 minutos. Esa eyaculación prematura es un efecto no deseado provocado por algún otro trastorno físico. Los más habituales son los problemas de próstata, de tiroides o infecciones de orina. También puede darse por trastornos de erección, que hacen que una vez se consigue acabe rápido. Y, por último, por factores psicológicos, producidos por ejemplo por un cambio de pareja, tensión laboral o cambios de ánimo, entre otros. No obstante, la eyaculación precoz puede tratarse y retardarse, siempre que se cuente con un diagnóstico acertado y el especialista adecuado.

Uromedics, una herramienta útil para encontrar especialistas en salud sexual masculina Uromedics es un buscador de clínicas y de profesionales médicos de la urología y salud sexual masculina. La función principal de esta web consiste en facilitar a las personas el acceso a un tratamiento médico oportuno, rápido, eficaz y personalizado al alcance de unos pocos clics. En el buscador están incluidos médicos expertos en más de 150 especialidades, tales como la disfunción eréctil, enfermedad de Peyronie, psicología sexual, eyaculación precoz, hipoganonismo, implante de prótesis y medicina preventiva. Por medio de él, también es posible encontrar el sitio adecuado para la realización de exámenes, tales como las pruebas analíticas de ETS o aplicar tratamientos como el de las ondas de choque, que han demostrado incrementar el éxito de los tratamientos combinados para la disfunción eréctil de manera exponencial.

Utilizar Uromedics es tan sencillo como rellenar un formulario en línea con los datos personales y relevantes del paciente. A partir de allí, se podrá elegir la clínica y el profesional que se ajuste a sus necesidades y concretar rápidamente una cita para comenzar el tratamiento contra la eyaculación precoz.