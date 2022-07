Tratamientos efectivos para alopecia androgenética, de la mano de Innovación Capilar Emprendedores de Hoy

La alopecia androgenética es el tipo de calvicie más común en hombres, aunque también se produce en mujeres. Sus causas son genéticas, aunque puede agravarse por factores hormonales, la edad, episodios de estrés y, en algunos casos, por efectos colaterales ligados a procesos infecciosos o algunas patologías.

Con los tratamientos indicados, los problemas de alopecia androgenética pueden subsanarse e, incluso, generar el crecimiento de nuevo pelo. Para los casos que lo requieran, también existe la opción de someterse a un trasplante capilar. Todos estos servicios son prestados por Innovación Capilar, clínica capilar en Madrid que dispone de profesionales altamente cualificados y una novedosa metodología centrada en el bienestar de sus pacientes nacionales e internacionales.

Tratamientos efectivos para alopecia androgenética La caída excesiva del cabello por factores hereditarios está ligada a la presencia de altas concentraciones de dihidrotestosterona en sangre. Este andrógeno, que forma parte de la hormona testosterona, se sintetiza sobre todo en los testículos, la próstata, las cápsulas suprarrenales y los folículos pilosos. Por tal motivo, contribuye al debilitamiento del pelo y, de forma subsecuente, a su caída.

Es conveniente recibir un diagnóstico personalizado para implementar el tratamiento más efectivo. En Innovación Capilar, llevan a cabo diversos tratamientos médicos capilares como el tratamiento de ácido hialurónico con vitaminas que se aplican en la piel para contrarrestar la pérdida del cabello y propiciar su crecimiento, tratamiento de plasma capilar rico en plaquetas en el que se usa la propia sangre del paciente para aplicarla mediante microinyecciones a nivel dérmico para estimular las células encargadas de la regeneración capilar, el tratamiento de alta frecuencia capilar que utiliza energía aplicada en la superficie de la dermis para facilitar la producción de colágeno y de nuevo pelo y la micropigmentación capilar que imita el crecimiento del pelo en los folículos pilosos en las zonas despobladas con un color igual o similar al del paciente.

Clínica especializada en alopecia androgenética en Madrid Innovación Capilar cuenta con una amplia experiencia desarrollando tratamientos efectivos para tratar la alopecia. Además, ofrecen servicio de trasplante capilar con extracciones del propio pelo del paciente, que evita la posibilidad de rechazo, proporciona un aspecto natural y se recupera el pelo perdido. Este tratamiento de implante capilar es indoloro, no es invasivo y no tiene efectos secundarios o adversos. El posoperatorio y la recuperación son muy rápidos, el paciente puede realizar una vida normal tras el tratamiento.

La salud y apariencia del cabello repercute en la imagen personal, la autoestima y la seguridad de cada persona. Detener la alopecia por factores hereditarios depende en buena medida de la disposición del paciente y la puesta en marcha del tratamiento más indicado. Hoy, recuperar el pelo y disfrutar de un cabello más fuerte y sano es posible gracias a los tratamientos médicos capilares y al injerto capilar.



