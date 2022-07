La importancia de las épocas de descanso de los deportistas, con ITW SPORT Emprendedores de Hoy

Descansar bien es esencial para la vida, puesto que contribuye a optimizar la funcionalidad del cuerpo, fortalecer el sistema inmune y desarrollar nuevas destrezas y habilidades con ímpetu. El descanso en los deportistas, concretamente, es fundamental, por lo que es imprescindible implementarlo en las épocas de inactividad después de una temporada deportiva.

En escuelas de formación deportiva como ITW SPORT disponen de un programa de entrenamiento de baloncesto con una revolucionaria metodología que incluye el descanso como un elemento sustancial para el desarrollo de esta disciplina. Esta iniciativa cuenta con centro de tecnificación, campus propio y tutorización deportiva para garantizar un crecimiento personal y deportivo en todos sus clientes.

Importancia del descanso en los deportistas en épocas de receso Descansar es necesario para llevar a cabo todas las tareas del día a día. Dicho periodo de aparente improductividad resulta indispensable para regular procesos en el cuerpo, facilitar el desarrollo cognitivo y compensar la pérdida de energía. De un buen proceso de recuperación depende, en buena medida, el rendimiento futuro de un deportista profesional o amateur. Establecer dicho hábito en las vacaciones permite relajar la musculatura y despejar la mente, para volver a competir con mayor vigor.

Los deportistas deben afrontar las vacaciones, según los expertos, como un proceso más de su ciclo vital y profesional. De hecho, debe ser considerada como una continuación de la temporada deportiva enfocada en el reposo y la calma para no desgastar los grupos musculares estimulados en la práctica. También se recomienda utilizar el periodo vacacional como una excusa para propiciar un estado de relajación que contribuya beneficiosamente a reiniciar la temporada con una correcta gestión de las emociones.

Cómo adaptar el proceso de recuperación de deportistas profesionales a amateurs El descanso realizado por deportistas profesionales puede adaptarse a los deportistas amateurs siguiendo hábitos saludables como, por ejemplo, no entrenar en exceso, dormir una cantidad de horas adecuada y alimentarse e hidratarse correctamente, incluso durante las vacaciones. Una costumbre llevada a cabo por los deportistas de élite en las épocas de receso es acudir a expertos en fisioterapia e implementar diversos tipos de masajes que contribuyan a optimizar la respuesta del cuerpo ante estímulos y aliviar las lesiones que hayan tenido lugar en la temporada.

El programa de entrenamiento de baloncesto de ITW SPORT se integra de nueve áreas de formación que se centran en desarrollar las capacidades de sus formados convirtiéndolos en jugadores excepcionales. En su equipo cuentan con fisioterapeutas y expertos en salud emocional que contribuyen al rendimiento grupal e individual de los apasionados del baloncesto.

Para los deportistas se recomienda cuidar la salud de su piel, llevar a cabo revisiones periódicas de su sistema cardiovascular y ejercicios de respiración. También es útil que los jugadores de baloncesto relajen sus piernas en el mar o la piscina con movimientos que generan bienestar y sirvan como método de estiramiento al mismo tiempo.



