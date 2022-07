Paccari firma un acuerdo con la UNIR para impulsar becas en Ecuador Comunicae

lunes, 25 de julio de 2022, 10:17 h (CET) Más allá de la producción de un buen chocolate, la compañía implanta acciones de comercio justo y desarrollo social y económico en la comunidad. Paccari, empresa de chocolate orgánico y sostenible ecuatoriano, ha firmado un acuerdo de colaboración con la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), para impulsar becas de estudio en Masters en Business Administration para futuros emprendedores de Ecuador, como apuesta por el desarrollo de su país de origen. Esta acción permitirá beneficiar a más de 10 familias que podrán acceder a estos estudios y así potenciar el desarrollo económico y el tejido empresarial de su comunidad.

La responsabilidad social forma parte del ADN de la marca, y es que desde hace 20 años, Paccari trabaja directamente de la mano de agricultores, siendo una de las marcas pioneras en Ecuador y América Latina en estas buenas prácticas empresariales. Su modelo de negocio, denominado "del árbol a la barra", está centrado en la relación directa con alrededor de 4.000 agricultores de pequeña escala, quienes son los encargados de cuidar la biodiversidad y la calidad del cacao, recibiendo por ese compromiso un precio superior, que incluso puede llegar a triplicar sus ingresos.

"Este es un paso más en el compromiso y esfuerzo diario que muestra Paccari para ayudar a nuestra comunidad. Esta vez buscando impulsar el desarrollo empresarial de Ecuador a través de los estudios, algo que esperamos poder seguir fomentando en nuestro país".

Paccari promueve el desarrollo social y económico de sus agricultores a través del comercio justo, pero también con acciones concretas que permiten cerrar brechas sociales. Por ejemplo, la empresa ha reducido a la mitad el peso de los sacos de cacao, lo que ha permitido que las mujeres agricultoras hagan parte de la comercialización directa y generen ingresos por la recolección y venta de este fruto.

Por todos estos motivos, PACCARI fue reconocida como empresa B Corp Best for the World, por su compromiso como agente de cambio y su modelo de negocio, que ha priorizado el bienestar social, ambiental y económico de toda la cadena de valor frente a la rentabilidad del negocio a corto plazo. Un modelo exitoso que ha sido estudiado como caso de éxito en la Universidad de Harvard.

Paccari es un chocolate orgánico, único por su proceso de producción sostenible del cacao y otros productos como frutas, hierbas aromáticas, flores y especies, cultivadas bajo procesos orgánicos y biodinámicos, en fincas certificadas. Su modelo de negocio denominado "del árbol a la barra" cultiva una relación directa con alrededor de cuatro mil agricultores de pequeña escala, responsables de cuidar la biodiversidad y la calidad de los productos, compromiso que recibe un precio justo. Está presente en más de 40 mercados alrededor del mundo y ha recibido más de 350 premios por la calidad y características únicas de sus productos, entre los que destacan: oro, plata y bronce obtenidos en las últimas nueve ediciones de los International Chocolate Awards.

