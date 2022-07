Nutrición clínica avanzada y entrenamiento HIIT de la mano del Dr. Bern Emprendedores de Hoy

Los cambios en los patrones alimenticios de las personas son considerados por los expertos como factores determinantes para la aparición de anomalías de salud complejas. Seguir una dieta que no contemple los grupos de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo genera alteraciones progresivas que, con el tiempo, modifican la química corporal y generan enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad.

Para médicos expertos como el Dr. Bern, mantener una rutina diaria que contemple una actividad física constante y unos buenos hábitos de alimentación, ayuda a controlar el peso corporal y a prevenir enfermedades. Por ese motivo, este profesional experto en salud, se propuso compilar todo su conocimiento sobre el cuerpo humano en un libro titulado Método Zehn: Tu nuevo estilo de vida saludable, el cual ofrece herramientas y metodologías para adoptar hábitos de vida sanos, a partir de la nutrición clínica consciente y la actividad física.

Nutrición y entrenamiento físico Este libro recoge consejos respaldados por profesionales de la salud, que entienden el cuerpo humano como un sistema complejo, cuyo equilibro se altera fácilmente al modificar patrones de actividad y alimentación. Para hacer frente a este desequilibrio, el Dr. Bern sugiere adoptar estrategias de nutrición clínica que le ofrezcan a sus pacientes herramientas para alimentarse mejor, de la mano de un profesional experto en la materia.

Aun así, no es posible mantener al organismo en completo equilibrio si no se complementa la alimentación con la actividad física constante. Por este motivo, el Dr. Bern también incluye en su libro una introducción a la metodología de entrenamiento HIIT, la cual explora los límites de fuerza y resistencia del cuerpo, a partir de intervalos de ejercicios de alta intensidad. Con esta metodología, las personas lograrán disminuir sus niveles de grasa, aumentar su resistencia aeróbica y anaeróbica y definir su cuerpo, por medio de rutinas con una duración máxima de 30 minutos.

Una metodología ampliamente reconocida a nivel internacional Sus conocimientos en nutrición clínica y metodologías de entrenamiento fueron determinantes para que Dr. Bern recibiera el galardón de Bienestar y Calidad de Vida, otorgado por la Revista Razón a profesionales que generan impactos positivos en la salud física y emocional de las personas. Gracias a su amplio conocimiento del cuerpo humano, este profesional de la salud y apasionado por el deporte ha logrado impulsar cambios en los hábitos de vida de decenas de pacientes. Por este motivo, invita a todos los interesados en adoptar un estilo de vida saludable a que adquieran su libro y se beneficien de todos los consejos descritos en sus páginas.



