¿Cómo hacer las conclusiones de un Trabajo de Fin de Grado?, con TFG a Tiempo

lunes, 25 de julio de 2022, 10:22 h (CET)

El Trabajo de Final de Grado, más conocido como TFG, es el proyecto más esperado por la gente universitaria, pues con él se concluye la carrera. Este trabajo requiere mucha dedicación, pues obtener una buena nota puede ofrecer grandes beneficios.

En este sentido, TFG a Tiempo es una academia online que ayuda a estudiantes universitarios a realizar sus Trabajos de Fin de Grado, así como Trabajos de Fin de Máster, ejercicios de asignaturas o cualquier otro tipo de tarea que requiera la universidad. Asimismo, esta academia se especializa en la redacción de las conclusiones de un TFG. Su equipo de docentes cuenta con años de experiencia en la realización de todo tipo de trabajos universitarios de calidad y siempre por profesionales del sector de la educación.

Recomendaciones para realizar unas conclusiones adecuadas Saber cómo hacer las conclusiones de un Trabajo de Fin de Grado es determinante al redondear la calificación al alza o, incluso, para optar a la matrícula de honor. Así como respetar los aspectos formales del trabajo, adecuar el contenido en tutorías y dar forma a un discurso coherente es vital para superar con éxito esta prueba, redactar unas conclusiones coherentes, acordes con el resto del trabajo y concluyentes, resulta igual de fundamental.

Si las conclusiones no son lo suficientemente precisas, están redactadas de una manera inconexa o si no se les dedica la importancia que merecen, el tribunal puede apreciar una falta de dedicación en el último tramo del trabajo.

Por este motivo, es necesaria una actitud sólida, pero también cumplir con los requisitos formales y adecuar el discurso a lo establecido por el tutor. Qué poner, qué decir, cómo explicarlo y qué mensaje transmitir son aspectos fundamentales para generar una impresión determinada en el tribunal, por lo que hay que esmerarse en la calidad de la escritura, pero sin excesos.

El cuerpo principal como base de las conclusiones Extraer las ideas del cuerpo principal del trabajo debe ser un principio general. No sirve de nada escribir fenomenal si lo que se está tratando no tiene ni pies ni cabeza. Lo mejor para saber cómo hacer las conclusiones de un trabajo es basarse en ideas directas sacadas del cuerpo del texto. También se requiere identificar los puntos conflictivos del discurso sin posicionarse pero mostrando cierta capacidad crítica.

Debe hacerse un esbozo del trabajo y practicarlo en voz alta. Es vital medir las palabras en las conclusiones: qué poner es algo que se debe saber, pero hay que cuidar el estilo y las formas, ser conciso y contundente cuando sea necesario, no pretencioso.

El asesoramiento con un tutor o con un especialista es muy recomendable para tratar cuestiones del discurso, por lo que contar con profesionales como los de TFG a Tiempo puede ayudar a garantizar el éxito del TFG.



