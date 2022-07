La transformación del sufrimiento en alegría Juan García, Cáceres Lectores

lunes, 25 de julio de 2022, 08:40 h (CET) La transformación del sufrimiento en alegría comienza ya en esta vida y será definitiva en el cielo. Como lo vive la madre de un niño con cáncer, que se olvida del todo del dolor sufrido cuando ve a su hijo sano y recuperado de su enfermedad y llega a convertir en alegría el llanto por su hijo, ante el anuncio de que el tumor ha sido extirpado. Y si la criatura muere, el dolor de perderlo se convierte en serenidad y gozo de haber dejado a su hijo en las manos de Dios. Alegría es de alguna manera el anuncio de la Resurrección que hace nuevas todas las cosas.



Cuando la enfermedad sigue su curso, el sufrimiento es más difícil de comprender. Con el tiempo se puede alcanzar a comprender, que compartir el dolor ayuda a otras madres y a otros enfermos a vivir su enfermedad; y quizá lleguen a comprender que el mismo Cristo vive el sufrimiento con su hijo, y en la enfermedad lo prepara para la Resurrección.

Juan Pablo II lo dijo con estas palabras: "El misterio de la redención del mundo está arraigado en el sufrimiento de un modo ciertamente grandioso e incomprensible, y el sufrimiento a su vez encuentra en el misterio de la redención su supremo y más seguro punto de referencia".

