​La España que deje Sánchez

lunes, 25 de julio de 2022, 08:33 h (CET) Reducir un programa a promesas de logros económicos y a la posible formación de un ejecutivo más bien técnico, que no tecnócrata, además de ser pobre en aspiraciones puede reflejar una cortedad de miras alarmante y un miedo insuperable a una fantasmagórica progresía social que puede no ser tan consistente como la hace parecer la coalición socialcomunista en el poder y los corifeos de determinados medios de comunicación.



Es evidente que la España que hipotéticamente deje Sánchez cuando, también hipotéticamente pierda las próximas elecciones, será un erial en lo económico, y la ciudadanía está pidiendo a gritos la solución de esos problemas pero la “ingeniería social” que sin freno ha puesto en marcha la coalición social comunista, preocupa y mucho a quienes ven conculcados sus derechos individuales, en aspectos tan fundamentales, como la enseñanza, la familia, la defensa de la vida o la unidad de España, mientras observan con estupor y preocupación el creciente deterioro de instituciones fundamentales para la armonía de una vida en común aunque se parta, como es normal, de ideologías diferentes.

Cuando se pretende gobernar desde el pragmatismo y del “momentismo” de las soluciones económicas es fácil llegar a un relativismo estéril. Cualquier pragmatismo político necesita basarse en una ideología, entre otras cosas para diferenciarse de otras ofertas y fidelizar a los posibles seguidores.

Cualquier político debe estar muy atento a los aconteceres del día a día y buscar soluciones a los problemas pero siempre desde el enfoque de una ideología firme y bien conocida por los ciudadanos.

Por eso renunciar a ofrecer a los votantes una ideología de partido que además de servir de soporte a la deseada solución de la desastrosa situación de la economía, sea el sustrato de la regeneración ética y moral de toda la sociedad, puede ser un error de consecuencias graves y desde luego constituye un tropiezo serio en el comienzo de una andadura hacia la consecución del poder. A lo mejor Feijóo tiene que mirar un poco más a su derecha y un poco menos a su izquierda.

