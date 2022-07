​Su vicepresidenta imputada Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

lunes, 25 de julio de 2022, 08:27 h (CET) Tras la imputación, las cosas se complican para el ejecutivo de Ximo Puig. Compromís, el partido de Oltra, la defiende a capa y espada. El Gobierno valenciano tiene a su vicepresidenta imputada por un asunto muy grave que, además, es una de las banderas de Oltra y su Consejería.

Con este comportamiento queda claro que, para Compromís, su proyecto ideológico es superior a los derechos de la menor víctima. Oltra no dimite, su partido la apoya y con ello la responsabilidad se traslada al presidente de la Generalitat Ximo Puig. Asumir responsabilidades está claro que no forma parte de la hoja de ruta de la nueva izquierda. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

