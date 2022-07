Sánchez o cómo echar balones fuera Venancio Rodríguez Sanz Lectores

lunes, 25 de julio de 2022, 08:25 h (CET) Palabras del economista, Juan Ramón Rallo, que yo comparto:” ¿Por qué Sánchez plantea ahora un impuesto extraordinario contra las grandes empresas energéticas, o contra las grandes empresas financieras? Pues esencialmente porque el descontento social con la inflación es tan grande que necesita buscar un chivo expiatorio: estos señores se están forrando a su costa y nosotros, que somos el Gobierno bienaventurado de España, vamos a protegerle a usted de los abusos que cometen las empresas financieras, eléctricas y gasistas.

Nosotros defendemos sus intereses, usted puede confiar en nosotros, nos enfrentamos a los poderosos que los están arruinando, vótenos que queremos seguir otros 4 años en el poder. Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio unos pocos. Menos mal que Pedro Sánchez ha detectado exactamente quienes son los culpables de que la situación económica en España esté hecha unos zorros.

En principio el Gobierno nos dijo que la inflación en España se debía por los cuellos de botella de la pandemia, después por la invasión de Rusia a Ucrania y ahora que la inflación se debe a que los malvados empresarios españoles están inflando los precios para forrarse". Pienso que Sánchez y su Gobierno tienen un futuro prometedor en la empresa privada como justificadores de su ruina, ¡que se vaya preparando la competencia!

