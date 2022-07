BIM contribuirá a renovar el monasterio leonés de San Andrés Comunicae

domingo, 24 de julio de 2022, 07:01 h (CET) Las cubiertas del claustro situado en Vega de Espinareda se reformarán a partir de septiembre en el marco de un proyecto de rehabilitación patrimonial que apuesta por la metodología Building Information Modeling Las cubiertas del claustro del Monasterio de San Andrés, en Vega de Espinareda (León), que se han ido deteriorando con el tiempo y especialmente por el efecto de las lluvias, lucirán renovadas gracias a un proyecto de rehabilitación integral en el que se implementará la revolucionaria metodología BIM (Building Information Modeling). A partir de septiembre está previsto iniciar las obras, en las que se hará especial énfasis en reformar todos los elementos dañados y en asegurar con óptimos materiales y recursos un buen mantenimiento de este espacio patrimonial a futuro, garantizando impermeabilidad y ventilación, entre otros objetivos.

Con la aportación en la financiación de fondos europeos Next Generation UE, este proyecto de reforma de las cubiertas contempla, en concreto, eliminar toda la cobertura de pizarra existente, sustituir las correas estropeadas por otras nuevas en madera laminada, colocar materiales transpirables y un nuevo sistema de recogida de aguas, con el fin de evitar que el efecto de las lluvias se vaya acumulando y cause daños con el tiempo. En este sentido, según destaca el arquitecto de la Junta de Castilla y León Jonathan Rodero Hernández, esta actuación, que busca beneficios de calidad tanto en el aspecto estético como en el funcional, va a garantizar "la sostenibilidad y el uso del edificio a medio plazo".

En este proceso, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha adjudicado dos licitaciones a dos titulares diferentes pero que trabajarán aportándose soluciones y herramientas mutuamente. Una licitación es para llevar a cabo el modelado según BIM del claustro, que se ha encargado a la arquitecta Teresa Bahillo León por un importe de 10.244 euros; y la otra se destina a realizar las obras sobre las cubiertas, y ha sido adjudicada a la empresa Técnicas Construcción Sevemul S.L. por un importe de 387.385,45 euros.

Las dos licitaciones que ha adjudicado la Administración, promotora pública del proyecto, son, de esta manera, complementarias: la idea es que, antes de empezar las obras de la cubierta, la empresa adjudicataria de las mismas y el equipo técnico de dirección dispongan del modelado BIM, para poder estudiarlo previamente y organizar el desarrollo de las obras de forma más efectiva, que es uno de los objetivos clave que se busca con esta herramienta que está cambiando la manera de trabajar en el sector AECO y que se empieza a implantar en las obras de patrimonio dadas sus importantes y demostradas ventajas, como reducción de costes, unificación de recursos y un óptimo intercambio de información, que en este caso se hará a través de archivos IFC 4 RV. Tal y como menciona Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la consultora internacional Espacio BIM -espaciobim.com-, "IFC es un formato de datos desarrollado por la buildingSMART que tiene como finalidad permitir el intercambio de información sin la pérdida o la distorsión de los datos que contiene".

En general, la implementación de BIM garantizará un mayor rendimiento y control de las obras. "Aporta un abanico de posibilidades que antes no teníamos en el ámbito de la rehabilitación patrimonial, ya que nos permite tener un contenedor de datos desde el que todas las partes implicadas en el proceso de la obra podamos aportar y consultar, en cualquier momento del desarrollo de la misma y una vez finalizada", precisa Jonathan Rodero Hernández.

