Los beneficios de la energía renovable, por Soof Emprendedores de Hoy

sábado, 23 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La transición hacia una sociedad comprometida con el medioambiente es inminente. Los científicos del clima de distintas partes del mundo han estado, desde hace tiempo, anticipando la necesidad de reducir las emisiones globales para frenar el calentamiento global. En ese sentido, evolucionar hacia prácticas y consumos más sostenibles es una de las medidas que favorecen la “descarbonización” del planeta. Entre las acciones fundamentales a llevar a cabo, se destaca la incorporación de energías renovables, no solo en grandes industrias sino también en cada hogar. Para ello, la plataforma Soof acompaña a las familias con asesoramiento y gestión para la instalación de placas solares.

Un camino al autoconsumo Los beneficios de la energía renovable abundan por sus cualidades sustentables y económicas a medio y largo plazo. Reemplazar la tradicional energía eléctrica por una instalación solar fotovoltaica es una elección que contribuye a limitar el calentamiento global y cuidar el planeta, ya que se trata de una fuente de energía que no produce gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, ni emisiones contaminantes.

Las energías renovables, además de ser una inversión respetuosa con el medio ambiente, son positivas a nivel personal porque hacen posible que zonas de difícil acceso a la electricidad cuenten con energía. Además, reduce las facturas de luz y evita fluctuaciones de precios.

La energía limpia que se obtiene de las placas solares fotovoltaicas proviene de la luz solar. Su instalación cuenta con materiales duraderos y fiables que aseguran su amortización. Y, dependiendo el número de paneles, en solo 3 días o menos, un hogar ya puede tener colocado su sistema de energía solar.

El compromiso de Soof por mejorar el acceso a la energía solar La plataforma Soof brinda acompañamiento y asesoramiento a quienes quieren transicionar hacia un modo de vida más sostenible a través de la utilización de energías renovables. Se trata de un espacio online mediante el cual los usuarios pueden conseguir, gestionar y comparar presupuestos para la instalación de placas solares.

Los profesionales guían a sus clientes a lo largo de su camino al autoconsumo de forma cómoda, ágil y segura, pues la plataforma centraliza todas las tareas que un consumidor tiene que llevar a cabo para tener una instalación solar fotovoltaica.

El equipo de Soof ofrece la opción de conseguir y gestionar presupuestos para una misma instalación según cada necesidad, además de brindar asesoría gratuita y financiación adecuada. La plataforma definida como “all in one” acompaña a sus clientes en todo el costumer journey hasta la toma de una decisión, sin compromiso, con el objetivo de mejorar el modo en el que actualmente se realiza una instalación de paneles solares.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.