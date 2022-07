Guto Ajayu explora el universo y sus implicaciones culturales en el pasado y el presente

Las exploraciones que ha hecho el artista Guto Ajayu sobre las manifestaciones arqueológicas del pasado prehispánico de América le han permitido crear piezas que cuestionan la manera de construir historia y memoria, en un mundo que sustenta sus narrativas desde un punto de vista dominante y occidental. Para Ajayu, este contexto ha alimentado un conflicto entre las formas de vida de un mundo globalizado y las manifestaciones culturales que aún sobreviven en las tradiciones del continente americano.

Este conflicto se representa en sus dibujos, pinturas, esculturas y piezas de arte urbano, las cuales mezclan la gráfica heredada de culturas prehispánicas como la Incaica y la Méxica, con personajes y hechos de la contemporaneidad. Gracias a esta exploración, Ajayu, ha participado en los certámenes más importantes del arte contemporáneo y se ha catapultado como uno de los artistas jóvenes más reconocidos del continente.

Colección Universe En 2020, Ajayu creó la colección Universe, la cual se compone de una serie de pinturas que buscan representar la inmensidad del universo y el papel del hombre como una figura diminuta en una atmósfera infinita. Valiéndose del color negro como un elemento simbólico que alude a la inmensidad del cosmos, este artista se propuso investigar sobre hitos arqueológicos de otras civilizaciones, como la cultura sumeria y egipcia, sin perder en ningún momento la identidad plástica que lo caracteriza.

Sus pinturas también incluyen mensajes escritos con pinceles, los cuales se funden en la inmensidad de figuras de seres mitológicos y antropomorfos que forman parte de la cosmogonía y tradición espiritual de culturas milenarias. Estos textos hacen referencia a problemáticas sociales actuales, construyendo una narrativa que reconoce que la realidad universal también está ligada a la historia social contemporánea.

Dentro de esta serie destacan unas esculturas inspiradas en las Meninas de Velázquez, cuyos cuerpos se encuentran pintados de negro y están rematados con la frase life with gold is better. Estas piezas escultóricas presentan una crítica contundente a la sobreexplotación del oro en países de América Latina y África, cuyas consecuencias representaron la pérdida de territorios ancestrales y el quiebre espiritual de los modos de vida tradicionales de culturas, por lo general, esclavizadas o invadidas por las grandes potencias.

Universe presente en diferentes exhibiciones de arte Varias de estas piezas han sido adquiridas por diferentes coleccionistas, marchantes de arte y agentes importantes del arte contemporáneo, permitiéndole a Ajayu, acceder a colecciones permanentes de diferentes museos del mundo. La colección Universe seha expuesto en algunas galerías de Madrid y varias de sus pinturas han formado parte de la muestra Augusto Octavio presentada en la sala Eduardo Chicharro de la Asociación Española de Pintores y Escultores.

Esta colección es el producto de una exploración plástica y conceptual sobre la idea del universo y sus implicaciones culturales en el pasado y en el presente. Para Ajayu es muy importante seguir indagando sobre los ejercicios de memoria desde diferentes aristas y, por este motivo, espera construir en el futuro piezas que también aborden estas temáticas.