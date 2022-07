Registro de marcas en Europa, de la mano de iMarcas Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de julio de 2022, 20:52 h (CET)

La propiedad intelectual es sumamente importante hoy en día a nivel empresarial, no solo para proteger la creación de un producto o proceso novedoso, sino también la propia marca de una compañía.

La Unión Europea tiene su propia Oficina de Propiedad Intelectual llamada EUIPO, encargada del registro y la gestión de marcas, dibujos y modelos comunitarios registrados. Además de eso, colabora con oficinas de propiedad intelectual en todo el continente y con socios en todo el mundo.

iMarcas es una de ellas, mediante la cual es posible hacer el registro de marcas comunitaria europea, para proteger la propiedad intelectual bajo la gestión de EUIPO.

Países incluidos en la protección de EUIPO La oficina para el registro de marca comunitaria europea EUIPO incluye a todos los países que actualmente forman parte de la Unión Europea. Concretamente, serían Alemania, Bélgica, España, Dinamarca, Croacia, Francia, Italia, Letonia, Polonia, República Checa, Austria, Finlandia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Portugal, Malta, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Bulgaria, Suecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía. A partir de enero del 2020 y debido al proceso político de Gran Bretaña para abandonar su condición de Estado miembro de la Unión Europea, mejor conocido como Brexit; el Reino Unido ya no se incluye en la protección de EUIPO. No obstante, el resto de países pueden aprovechar su servicio de gestión y protección de la propiedad intelectual, los cuales además ofrece a un precio muy económico. De hecho, el coste de la tramitación de marca comunitaria europea para los 27 países de la UE oscila entre 1.139 € de coste de solicitud más 39 € para la concesión, más 59 € en caso de optar por el servicio de vigilancia por 10 años.

Especialistas en la protección de la propiedad intelectual iMarcas es una plataforma europea que facilita en gran medida el registro de marcas comunitarias en España y el resto del continente, que además colabora directamente con EUIPO. Por medio de esta compañía se puede gestionar dicha protección y acceder a todas las ventajas que posee la entidad para las empresas de los Estados miembros. La firma cuenta con un cualificado y experimentado equipo de agentes colegiados, inscritos en la OEPM y en EUIPO, con lo cual la excelencia, la calidad y el compromiso que tienen en la realización de sus servicios son garantía de satisfacción para sus clientes.

Para conocer más sobre los servicios de registro de marcas de iMarcas y cómo puede gestionar la protección de la misma por EUIPO, solo hay que acceder a su sitio web o directamente al sitio oficial de la entidad. De hecho, allí hay mucha información importante que será de gran utilidad para los particulares y empresas interesadas.



