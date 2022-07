El descenso del Sella, actividad de aventura estrella en Asturias Emprendedores de Hoy

RanaSella (Escuela Asturiana de Piragüismo) es la empresa pionera en el turismo activo y de aventura en Asturias con más de 30 años de experiencia. Es la entidad que empezó a desarrollar y promocionar el descenso del Sella en canoa, actividad deportiva que se ha convertido en acontecimiento cultural, dado el reclamo que supone la prueba deportiva del mismo nombre y que a tanta gente atrae cada año.

Reservar descenso del Sella en canoa es imprescindible para no llevarse sorpresas, pues sigue siendo una de las actividades de aventura estrella en Asturias, que atrae a personas de todos los rincones de España y del mundo, sobre todo en los meses de verano. Además, RanaSella ofrece muchas otras actividades de aventura como la espeleología, escalada, barranquismo, paseos a caballo, tiro con arco, rafting, etc., por lo que se puede bajar el Sella y combinar con otra actividad de aventura diferente.

Un marco de naturaleza incomparable A orillas del río Sella, en las estribaciones de los Picos de Europa, se hallan las instalaciones de la RanaSella, justo al lado de la rotonda que lleva a Cangas de Onís y Picos de Europa, un lugar privilegiado desde el que parten muchas de las actividades. Cuentan con otra oficina situada en Cangas de Onís (en el lateral del famoso Puente Romano), desde la que se puede hacer la contratación.

En el entorno ideal para el desarrollo de las actividades de aventura más espectaculares, la práctica del descenso del Sella se ha convertido en un elemento indispensable para que personas de todo el mundo disfruten de la naturaleza desde un punto de vista totalmente diferente. Vivir y sentir los Picos de Europa, el mar Cantábrico y el río Sella desde dentro es una emoción excitante a realizar en un entorno incomparable.

Una actividad para todo tipo de público Inspirados por el popular Descenso Internacional del Sella que reúne a deportistas de todo los rincones del mundo, son muchas las personas que acuden a RanaSella para realizar el descenso en canoa: familias que vienen con niños, grupos grandes, parejas o incluso personas con sus mascotas. Además, no se necesita una buena condición física, solo saber nadar y tener ganas de disfrutar.

RanaSella ofrece sus servicios durante todo los días del año, excepto por condicionamientos meteorológicos u otro tipo de incidencias de carácter adverso. La Escuela Asturiana de Piragüismo dispone, además, de la mayor oferta de actividades de aventura en Asturias, teniendo como objetivo ofrecer variadas actividades y dar en cada una de ellas un alto grado de profesionalidad.

Para mayor seguridad y comodidad de los visitantes, solo profesionales titulados con amplia experiencia guían y asesoran para que todas las actividades se desarrollen de la mejor forma posible.



