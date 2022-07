Los beneficios de las vacaciones de verano para deportistas, de la mano de ITW SPORT Emprendedores de Hoy

Para los deportistas de alto rendimiento, los periodos que transcurren entre una temporada y otra están lejos de ser unas vacaciones dedicadas exclusivamente al descanso. Los que desean escalar y destacar en su carrera profesional aprovechan este tiempo para evaluar sus debilidades y adoptar rutinas para minimizarlas y fortalecerlas.

La mejora del deportista durante las vacaciones de verano es lo que determina un mayor rendimiento en la siguiente temporada. Los expertos del programa ITW SPORT afirman que este entrenamiento debe estar siempre supervisado por instructores que tengan objetivos claros para el atleta. De lo contrario, será un tiempo perdido.

Lo que hacen los grandes deportistas durante el verano Aunque la mayoría asocia el verano como una temporada para relajarse en una playa o haciendo camping, los atletas no pueden verlo de esta manera. Su condición física y su técnica dependen, en gran medida, de la constancia en el entrenamiento, el cual no se puede detener en vacaciones.

En ITW SPORT aseguran que los deportistas de alto rendimiento o en formación no pueden parar totalmente durante el verano por distintas razones. La detención del ritmo de entrenamiento suele generar descompensaciones que luego costará mucho esfuerzo superar. La razón es que después de 21 días de reposo, la capacidad y fuerza pulmonar disminuyen, lo que ralentiza el metabolismo.

Este proceso reduce los niveles de glucógeno hepático y muscular, lo que trae como consecuencia la pérdida de rendimiento. Esto tiene injerencia sobre el peso del atleta, su porcentaje de grasa y su masa magra. Por ello, es necesario mantener rutinas de entrenamiento que impidan estas consecuencias. Estos programas deben tener en cuenta factores como el aumento de la temperatura.

Los programas de ITW SPORT ITW SPORT son programas de entrenamiento deportivo enfocados en el baloncesto para niños y jóvenes. Son rutinas integrales que conjugan conocimientos técnicos, habilidades deportivas y hábitos de alto rendimiento. Su objetivo es cubrir todas las facetas del atleta como deportista y persona. Esto incluye aspectos como la salud, los valores, la formación y la técnica deportiva.

Los entrenadores de ITW SPORT explican que durante el verano, los deportistas se deben dedicar a un entrenamiento mucho más reflexivo. El proceso de mejora del deportista durante las vacaciones de verano incluye análisis técnicos profundos para incluir modificaciones en las rutinas o en la dieta. Asimismo, el verano es una etapa para el entrenamiento mental con el cual se eliminan posibles bloqueos psicológicos que impiden avanzar.

Muchos de estos procesos están incluidos en el campus de verano de ITW SPORT, ya que ello forma parte de su concepto de formación integral. En el caso del baloncesto, es una excelente oportunidad para que los jugadores mejoren su juego sin la presión de la proximidad de partidos. Estos programas incluyen 9 áreas de entrenamiento para que cada jugador trabaje todos los aspectos necesarios de su formación.



