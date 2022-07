Consejos de 123tinta para hacer el mejor álbum de fotos Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 16:29 h (CET) Gracias a la gran variedad de impresoras existentes en el mercado es posible imprimir las fotografías de manera fácil y barata desde casa. Imprimir las fotografías permite mantener los recuerdos y no olvidarlos en un disco duro Conservar las fotografías en formato físico sigue teniendo sus ventajas, ya que permite observar mejor sus detalles, tenerlas como recuerdo en un álbum e, incluso,usarlas como decoración.

Por eso 123tinta.es ofrece una serie de consejos para elaborar un álbum de vacaciones y obtener unas fotos con la máxima calidad posible para, después, imprimirlas en casa.

Cinco consejos para que las fotografías queden perfectas

Hay ciertos aspectos que pueden empobrecer la calidad de las fotografías, como el color, los píxeles o los marcos. Teniendo en cuenta estos detalles se puede sacar las fotografías con mayor resolución.

-Ajustes de cámara: existen algunas opciones de la cámara que se pueden cambiar para obtener la mejor calidad de fotografía. Se debe usar una resolución de 250 y 300 ppp. No sólo las cámaras fotográficas permiten estos cambios sino que algunos smartphones también ofrecen esta opción. Si el dispositivo no alcanza esta resolución, se debe escoger siempre la máxima calidad disponible.

-Control del color: puede ocurrir que los colores en la pantalla acaben siendo distintos al resultado impreso. Mediante "perfiles ICC" se puede ver el color original de la fotografía en cualquier dispositivo. Para instalarlos, es necesario tener alguna aplicación de edición fotográfica. Otra opción es calibrar el monitor del ordenador, a través de programas informáticos, para ajustar la pantalla y que no haya grandes diferencias entre lo proyectado y lo impreso.

-Relación de aspecto: lo más habitual es que las fotos tengan una relación 3:2, la más semejante a la visión del ojo humano. Sin embargo, para fotografías digitales se suele usar el 4:3, una relación más cuadrada. Es importante saber qué uso se le va a dar a las fotos para configurar la relación de aspecto correctamente.

-Papel fotográfico: la calidad del papel es casi tan importante como realizar correctamente las fotografías. Existen diferentes tipos de acabados: brillo, semi-brillo o mate.

-Tinta: al igual que el papel, la tinta con la que se realiza la impresión debe ser de buena calidad. Los materiales de impresión son muy importantes para tener una buena fotografía física.

¿Por qué imprimir las fotografías? ¿Qué impresora usar?

Guardar las fotografías en la nube o memoria de los dispositivos hace que a veces sea difícil encontrar la que se quiere. También algunos fallos tecnológicos pueden llevar a perderlas

En la actualidad las impresoras son muy fáciles de usar, cómodas y baratas. Existe un gran catálogo con múltiples funciones, permitiéndote poder usar aquella que mejor se adapte de manera cómoda y rápida.

Sobre 123tinta.es

123tinta.es nace en junio de 2021 como el eCommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y postventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

