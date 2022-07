¿Cómo elegir la puerta de seguridad adecuada? por Fortisegur Consultores de Seguridad Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 15:53 h (CET) La compra de una puerta de seguridad nunca es una cuestión sencilla, ya que requiere la consideración de varios factores, todos los cuales pueden influir decisivamente en la elección. De hecho, en la actualidad es posible adquirir diferentes tipos de puertas acorazadas, cada una de ellas diferente de la otra en cuanto a materiales, funcionalidad, resistencia y, por supuesto, precio.

La instalación de una puerta acorazada es el primer paso para garantizar la seguridad de uno mismo y de la familia, y por ello es necesario elegir la adecuada. Para que una puerta acorazada pueda soportar la presión y el impacto, debe poseer ciertas características estructurales que le permitan cumplir su función de protección.

La clase de puertas acorazadas antirrobo

Por lo general, estos tipos especiales de puertas están fabricados íntegramente en acero muy resistente, el único material que puede contrarrestar eficazmente a cualquier intruso dispuesto a entrar en una vivienda ajena.

Las propiedades antirrobo de una puerta acorazada se dividen en 6 grados o clases de resistencia, gracias a estas normas de seguridad de las puertas de seguridad, se definen con certeza y absoluta precisión la capacidad de la puerta para resistir los intentos de robo, aunque impliquen el uso de herramientas específicamente creadas para ello.

La primera clase de resistencia, también conocida como RC1, permite que la puerta resista el intento de un ladrón de forzarla con sus propias manos durante aproximadamente 3 minutos, al cabo de los cuales, si el ladrón es hábil, conseguirá forzar la cerradura. Las clases siguientes implican un aumento progresivo del grado de dificultad que el ladrón encontrará si decide forzar la cerradura.

En consecuencia, cuanto mayor sea la clase de resistencia, más tiempo tardará el ladrón en forzar la puerta. Además, a medida que aumenta el grado de resistencia, el equipo utilizado por el ladrón también tendrá que ser más serio y sofisticado. Por ejemplo, un grado de seguridad RC3, contempla el uso de la clásica palanca y el destornillador.

El último grado de resistencia, el RC6, define a las puertas blindadas que requieren, para ser robadas, un dispositivo eléctrico muy potente, que incluso si logra abrir la puerta tardaría al menos 20 minutos, dando así tiempo a la policía para intervenir y detener la maniobra de robo.

La clase de seguridad de una puerta está indudablemente ligada a lo que tiene que proteger. Una joyería, por ejemplo, necesitará necesariamente una puerta con clase de seguridad RC6, mientras que un bloque de pisos o una vivienda unifamiliar podrían conformarse con una puerta de seguridad RC3.

En el sector residencial, normalmente, cuando se decide instalar una puerta blindada en la vivienda, se eligen puertas con clases de resistencia que van de 2 a 4, y que varían en función de la presencia de otras viviendas en las inmediaciones y, por supuesto, de los bienes que contenga la propia vivienda.

Sin embargo, no hay que olvidar que, a medida que aumentan las clases de resistencia, también lo hacen los costes de adquisición de la puerta.

Cerradura de puerta blindada

Otro factor muy importante a la hora de elegir una puerta de seguridad es la cerradura. Las cerraduras más sencillas tienen duplicados de llaves protegidos y un defensor, una placa de acero colocada para proteger la ranura donde debe introducirse la llave. Las puertas más sofisticadas, en cambio, están equipadas con una cerradura de llave electrónica o con una pantalla.

Este último puede incluso estar equipado con un mando a distancia con autobloqueo o, si el modelo es aún más sofisticado, con un sistema de reconocimiento de huellas dactilares.

Paneles interiores y exteriores

La estética también es importante. Por ello, hay que elegir con mucho cuidado el panel que se utilizará para el revestimiento de la puerta, ya que, además de tener obviamente una función protectora, será el elemento de la puerta que se verá desde el exterior.

Muy a menudo, la elección de este último está relacionada con las normas impuestas por la comunidad y, por lo tanto, uno no tiene mucho margen de maniobra.

Por el contrario, si se vive en algo que no está sujeto a las estrictas normas y limitaciones impuestas por el reglamento de la comunidad de propietarios, se pueden elegir los colores y las formas que se prefieran.

Cómo mejorar una puerta de seguridad

Debe saber que todo el mundo puede combinar su puerta de seguridad con determinados accesorios, lo que puede mejorar considerablemente las prestaciones. De hecho, existen diferentes tipos de accesorios, capaces de mejorar el aislamiento acústico y térmico de la puerta, pero sobre todo la seguridad.

Entre los más importantes, es imposible no mencionar las mirillas digitales y los protectores contra corrientes de aire.

Mirillas digitales para puertas blindadas

Las mirillas digitales son ahora un accesorio realmente esencial para cualquier puerta de seguridad, ya que mejoran tanto la seguridad como la comodidad.

En comparación con la mirilla normal de las puertas blindadas, la mirilla digital permite ver en una pantalla quién llama a la puerta, recibir una notificación en el smartphone cada vez que alguien se acerque a la puerta y, si se adquiere un modelo con intercomunicador, sería muy conveniente en diversas ocasiones, incluida la entrega de paquetes por parte del cartero o del mensajero.

En la actualidad existen varios tipos de mirillas digitales en el mercado, que se adaptan a todos los presupuestos.

Burlete de puertas de seguridad

Otro elemento a tener en cuenta si se quiere asegurar un alto confort energético para toda la casa es el burlete. A menudo se subestima este dispositivo, pero en realidad aporta varias ventajas. En primer lugar, el protector contra corrientes de aire evita las molestas corrientes de aire y las fugas de calor, lo que supone un gran beneficio en los costes de calefacción de la casa.

Sin embargo, también es muy importante para evitar la entrada de insectos molestos en el hogar. Además, protege contra la infiltración del agua de lluvia.

En la actualidad, es posible elegir entre una gran variedad de protectores contra corrientes de aire que se diferencian entre sí por sus materiales y su función, pero todos tienen los mismos objetivos que los presentados anteriormente.

Conclusión

En conclusión, a lo que se acaba de decir en este artículo, se puede afirmar que hoy en día una puerta de seguridad es realmente necesaria para sentirse más protegido y seguro. Obviamente, cuanto mayor sea la cantidad de dinero disponible para la compra de esta puerta, mayor será la posibilidad de que repela a cualquier ladrón durante un robo.

